Aagesenek Estatu Ituna defendatu du suteen ostean, eta zabaldutako bitartekarien lana nabarmendu du
Sara Aagesen hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak asteazken honetan Senatuan nabarmendu duenez, Espainiako baso-suteen egoera larria da, gaur egun hamahiru foku baitaude egoera operatiboan 2.
Agerraldian, Aagesenek defendatu du beharrezkoa dela "gogoeta oso argi bat egitea, zorroztasun teknikotik aztertzeko zeintzuk diren suteen birulentzia eragin duten arrazoiak eta zeintzuk ondorioak", eta azpimarratu du hori funtsezkoa dela "babestuko gaituzten, aurrea hartzeko eta egokitzeko aukera emango diguten politika publikoak" diseinatzeko.
Ministroak klima-politikarako Estatu Itun bat proposatu du: "Berehalakoari erantzuna ematea, baina baita etortzeke dagoenari ere", eta zientzia, behaketa eta eguraldiaren iragarpena etorkizuneko hondamendien aurrean prestatzeko "funtsezko zutabea" direla nabarmendu du.
Hedatutako baliabideei dagokienez, Aagesenek zehaztu du ekainaren 1etik 56 aire-baliabide, 600 suhiltzaile dituzten 11 brigada helitransportatu, prebentzio integraleko lau talde eta analisirako zazpi unitate mugikor erabili direla. Aparteko baliabideak ere gehitu ziren, hala nola parke nazionaletako 40 suhiltzaile, autobombak eta pick-upak, hamalau autonomia-erkidegotan eta 29 probintziatan jardunda.
Gainera, presidenteordeak gogorarazi zuen Gobernuak baso-suteak prebenitzeko eta itzaltzeko duen aurrekontua hazi egin dela 2018tik 2025era "ia % 50". 2024tik 2025era, 107 milioi eurotik 134 milioi eurora igaro da, horietatik 108 milioi sua itzaltzeko erabiltzen dira eta 26 milioi prebentziorako. 2021etik, 252 milioi euro ere transferitu dira autonomia-erkidegoetara, prebentziorako funtsen bidez.
Suaren bilakaera hobetzen ari da, baina foku batzuk aurrera doaz eta erreprodukzioak sortzen ari dira
13 sute egoera operatiboan daude oraindik, gehienak Gaztela eta Leonen. Datozen orduetan espero diren baldintza meteorologikoak onuragarriak izango dira horiek kontrolatzeko eta itzaltzeko.
Trafiko-murrizketa ugari Bilbon irailaren 2an eta 3an, Vueltaren etapa dela eta
Trafiko murrizketa nabarienak Enekuri-Artxanda errepidean, Diego Lopez de Haro kalean, Sabino Aranan eta Euskalduna zubian izango dira. Kasuak kasu, murrizketak asteartean hasiko dira.
Kamioilari bat hil da Erriberrin, ibilgailua iraulita
Istripua goizaldeko 04:00ak aldera gertatu da AP-15 errepidean, Iruñerako noranzkoan.
Herri gehiago ebakuatu dituzte Gaztela eta Leonen eta Asturiasen; Galizian, berriz, hobera egin du egoerak
Udako sute-bolada hasi zenetik, 34.000 pertsona inguru atera dituzte etxetik, eta piztutako 268 suteek 413.992 hektarea kiskali dituzte. Gainera, 48 pertsona atxilotu dituzte, suteak piztu dituztelakoan.
Olatuen ikuskizunak dozenaka pertsona erakarri ditu Donostiako Pasealeku Berrira
Euskalmetek abisu horia ezarri du gaur, itsasaldeko arriskuagatik. Ondorioz, Donostiako Udalak itxi egin du Santa Klara uhartea, eta debekatu egin die ibilgailuei Pasealeku Berrira sartzea. Hala ere, donostiar eta bisitari askok olatuen ikuskizunaz gozatu nahi izan dute, eta bat baino gehiago blai-blai eginda joan da etxera.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekideari erasotzea egotzita
Ustezko erasotzaileak kaletik jarraitu zion emakumeari, eta hainbat herritarrek babestu behar izan zuten, Udaltzaingoa iritsi zen arte.
Nafarroak 118 adingabe hartuko ditu urtebeteko epean, dagoeneko "tentsionatuta" dagoen erkidegoa bada ere
Ministroen Kontseiluak onartutako dekretuak ezarri du 100.000 biztanleko 32,6 adingabe artatuko dituztela. Euskadik eta Kataluniak ez lukete harrerako gazterik hartu beharko, orain arte "egindako ahaleginagatik".
Osakidetzak itzultzaile neuronal bat erabiliko du euskaraz egindako kontsulten informazio idatzia gaztelaniara itzultzeko
Tresna horri esker, profesionalek informazioa euskaraz sartu ahal izango dute pazienteen historialean, eta elebidunak ez direnek "interpretazio arazorik gabe" eskuratu ahal izango dute.
Galizian 95.000 hektarea baino gehiago kiskali dira dagoeneko, abuztuan izandako baso-suteetan
Galizian 95.000 hektarea baino gehiago erre dira, baso-suteetan udan. Orain, 20 hektareatik gorako hiru sute aktibo geratzen dira: bi, Ourensen, eta bat, Lugon.
Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik
Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik. Operatiboa berriro errepikatuko da gaur, astearte gauetik asteazken goizaldera arte.