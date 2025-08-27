Suteak
Aagesenek Estatu Ituna defendatu du suteen ostean, eta zabaldutako bitartekarien lana nabarmendu du

Ministroak zientzia, behaketa eta iragarpen meteorologikoa balioetsi ditu hondamendiei aurrea hartzeko "funtsezko zutabe" gisa.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2d), comparece ante la comisión de Transición Ecológica, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). La comparecencia se da para informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la grave situación de incendios forestales que afecta a distintos territorios del país, con un impacto severo sobre el medio ambiente, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las zonas afectadas. Alberto Ortega / Europa Press 27/8/2025
Aagesen, Senatuko Trantsizio Ekologikorako Batzordean egindako agerraldian. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sara Aagesen hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak asteazken honetan Senatuan nabarmendu duenez, Espainiako baso-suteen egoera larria da, gaur egun hamahiru foku baitaude egoera operatiboan 2.

Agerraldian, Aagesenek defendatu du beharrezkoa dela "gogoeta oso argi bat egitea, zorroztasun teknikotik aztertzeko zeintzuk diren suteen birulentzia eragin duten arrazoiak eta zeintzuk ondorioak", eta azpimarratu du hori funtsezkoa dela "babestuko gaituzten, aurrea hartzeko eta egokitzeko aukera emango diguten politika publikoak" diseinatzeko.

Ministroak klima-politikarako Estatu Itun bat proposatu du: "Berehalakoari erantzuna ematea, baina baita etortzeke dagoenari ere", eta zientzia, behaketa eta eguraldiaren iragarpena etorkizuneko hondamendien aurrean prestatzeko "funtsezko zutabea" direla nabarmendu du.

Hedatutako baliabideei dagokienez, Aagesenek zehaztu du ekainaren 1etik 56 aire-baliabide, 600 suhiltzaile dituzten 11 brigada helitransportatu, prebentzio integraleko lau talde eta analisirako zazpi unitate mugikor erabili direla. Aparteko baliabideak ere gehitu ziren, hala nola parke nazionaletako 40 suhiltzaile, autobombak eta pick-upak, hamalau autonomia-erkidegotan eta 29 probintziatan jardunda.

Gainera, presidenteordeak gogorarazi zuen Gobernuak baso-suteak prebenitzeko eta itzaltzeko duen aurrekontua hazi egin dela 2018tik 2025era  "ia % 50". 2024tik 2025era, 107 milioi eurotik 134 milioi eurora igaro da, horietatik 108 milioi sua itzaltzeko erabiltzen dira eta 26 milioi prebentziorako. 2021etik, 252 milioi euro ere transferitu dira autonomia-erkidegoetara, prebentziorako funtsen bidez.

Klima Aldaketa Larrialdi Klimatikoa Suteak Bero-boladak Senatua Gizartea

