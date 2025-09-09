Joseba Diez Antxustegi, Gazako genozidioaz: "Giza eskubideez ari garenean, alderdikeriak alde batera utzi behar ditugu"
Israelek Gazan egindako erasoen aurrean protesta egiteko moduari buruz EAJren eta EH Bilduren artean sortutako eztabaidari "garrantzia kendu" nahi izan dio Diez Antxustegik, uste baitu "alderdi guztiek edo gehienek gai honetan jarrera politiko bera" dutela.
Albiste gehiago politika
Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi
Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.
Pradales kezkatuta agertu da "Frantziako zurrunbiloagatik", eta adierazi du sendotasuna eta egonkortasuna funtsezkoak direla Europan
Lehendakaria kezkatuta agertu da Frantziak bizi duen krisi politikoagatik eta gobernagarritasunagatik, eta ohartarazi du Frantziako ezegonkortasunak ondorio zuzenak izan ditzakeela Europan eta Euskadin.
Chivite, Saiz eta Foru Gobernuko hainbat kargudun 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuko batzordera deituko dituzte
UPNk eskatuta eman beharko dituzte azalpenak Senatuan. Alderdi horren arabera, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenek eta Santos Cerdanen atxiloketak agerian uzten dute "Nafarroako sareak" geroz eta "protagonismo handiagoa" duela "ustezko ustelkeria sarean".
Sanchezen inbestidurako taldeek begi onez hartu dituzte Israelen aurkako neurriak, baina "berandu" datozela uste dute
Podemosek, PPk eta Voxek, berriz, Espainiako Gobernuaren erabakia kritikatu dute. Presidenteak Israelen aurkako bederatzi neurri iragarri ditu, izan ere, astelehen honean, genozidioagatik zigortzeko.
Sanchezek garapenerako lankidetzan inbertitzea aldarrikatu du, eta ez "% 5 defentsan"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi du garapenerako lankidetzan inbertitzea "zentzuzkoena" dela; izan ere, bere ustez, BPGaren % 5eko inbertsioak horretan lagunduko du gehiago, segurtasunean barik. Aldiz, NATOko kideek hori egiteko konpromisoa hartu dute.
Anduezak aurrekontu "hedakorra" eskatu dio Pradalesi, adostutako "gobernu akordioari eratzungo diona"
Halaber, buruzagi sozialistak lehendakariari esan dio Gernikako Estatutuaren erreforma lantzea alderdi politikoei dagokiela.
Imanol Pradales Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da
Imanol Pradales lehendakaria Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da gaur arratsaldean, Lehendakaritzan, EAEko alderdiekin egiten ari den bilera-sortaren baitan.
Israeli armak salerostea eta genozidioan parte hartzen dutenei Espainian sartzea legez debekatuko du Sanchezek
Moncloan egindako galderarik gabeko adierazpenean salatu duenez, Israel Gazako Zerrendan egiten ari dena, 2023ko urriaren 7ko "Hamasen atentatu ankerren" erantzun gisa hasi zena, "ez da inoren burua defendatzea, ez da erasotzea ere, babesik gabe dagoen herri oso bat akabatzea da, Zuzenbide Humanitarioaren lege guztiak haustea da".
Ubarretxena: "Urtea amaitu baino lehen Gernikako Estatutua betetzeko eginkizuna dugu, eta Jaurlaritza horretan buru-belarri ari da"
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea ETB1eko Egun On saioan izan da eta, besteak beste, Madrilen izango dituen bileren gainean galdetu diote.