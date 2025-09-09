"Egun on Euskadi"
Joseba Diez Antxustegi, Gazako genozidioaz: "Giza eskubideez ari garenean, alderdikeriak alde batera utzi behar ditugu"

Joseba Diez Antxustegi
18:00 - 20:00
Joseba Diez Antxustegi. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Israelek Gazan egindako erasoen aurrean protesta egiteko moduari buruz EAJren eta EH Bilduren artean sortutako eztabaidari "garrantzia kendu" nahi izan dio Diez Antxustegik, uste baitu "alderdi guztiek edo gehienek gai honetan jarrera politiko bera" dutela.

EAJ Gazako Zerrenda Palestina EH Bildu Israel Politika

Eneko Anduezari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

