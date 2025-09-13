Memoria Historikoa
Donostiak lore-eskaintza egin du frankismoaren biktimen omenez Memoria Historikoaren Egunean

Memoria demokratikoarekin eta 1936ko kolpe militarrean eta diktadura urteetan indarkeria, errepresioa eta erbestea jasan zutenen errekonozimenduarekin duen konpromisoa berretsi du hiriak. Udal agintariek, elkarteek, erakundeetako ordezkariek eta herritarrek parte hartu dute ekitaldian.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

