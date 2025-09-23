Autobus batek Nafarroa eta Gipuzkoa zeharkatuko ditu, Mikel Zabalzaren oroimenez
Autobus batek Nafarroako eta Gipuzkoako hainbat herri zeharkatuko ditu, 1985ean Bidasoa ibaian hilik agertu zen Mikel Zabalza gazte nafarrari omenaldia egiteko. Guardia Zibilak atxilotu eta bi astera topatu zuten haren hilotza, eta ekimenak haren heriotzaren 40. urteurrenarekin bat egingo du.
"Mikel Zabalza, 40 urte gogoan" lelopean, Itza, Aezkoa eta Bortziriak taldeek, DBuseko langileek, Torturatuen Sareak eta Egiari Zor fundazioak bultzatu dute proposamena. Ekimena Zabalza atxilotu ondoren agertu barik egon zen 20 egunetan egindako herri-ekintzetako batean oinarritzen da. Orduan, DBuseko lankideek "Hemen ez dago gidaririk, non dago?" zioen pankarta bat eskegi zuten autobus batean, eta Donostiako udaletxera eraman zuten.
40 urte geroago, oroimenak errepidea hartuko du berriro, eta Orbaizetatik igaroko da, Zabalzaren jaioterritik, baita Iruñetik, Bortzirietatik, Altzatik eta Donostiatik ere, azaroaren 26tik abenduaren 14ra bitartean.
Autobusaren barruan Zabalzari buruzko erakusketa bat egongo da. Gainera, jarduera paraleloak egingo dituzte, baita ekitaldi nagusi bat ere, Donostian, agur gisa.
"Hari horren bidez, Mikel gogoratuko dugu gaur berriro, eta berretsi egingo dugu memoria hori datozen belaunaldietara zabaltzea", adierazi dute Ainhoa Bueno Aezkoako kideak eta Metxe Gonzalez Torturatuen Sareko kideak.
Zabalzaren oroimena bizirik mantentzeko hainbat hamarkadatan egindako lana goraipatu du Buenok, eta elkartasuna adierazi die "Euskal Herrian Polizia indarren esku torturatutako milaka pertsonei, beste inori gertatuko ez zaiola bermatzeko".
Zabalzaren heriotzaren inguruabarrak argitu gabe daude oraindik. Antolatzaileek egia eta justizia eskatu dute, eta gogorarazi dute terrorismoaren aurkako operazio batean atxilotu zutela, ETArekin lotura zuelakoan. Alabaina, erakundeek, senideek eta elkarteek ukatu egin izan dute hori.
Buenok eta Gonzalezek Zabalza biktima gisa aitortzeko Nafarroako eta EAEko gobernuek egindako aurrerapausoak begi onez jo dituzte, baina "gehiago" behar dela azpimarratu dute. "Erakundeen mailan dagoen erantzuna positiboa da eta, zentzu horretan, elkarrekin egin daitekeen lan bat dagoela ikusten dugu", adierazi du Buenok.
Politikari buruzko albiste gehiago
Israeli arma enbargoa ezartzea onartu du Espainiako Gobernuak
Edonola ere, errege dekretuak klausula bat aurreikusten du, eta, horren arabera, salbuespen kasuetan eta Estatuaren interesaren eta interes orokorraren izenean, Ministroen Kontseiluak Israelekin merkataritza harremanak baimendu ahalko ditu.
Goiak Donostiako autobus geltokiko kafetegia lekuz aldatzea proposatu du, itxarongunea handitzeko
Donostiako alkatearen arabera, "garai batean aurreikusi zen gaur egun instalazio hori erabiltzen duten autobus askok, Gasteiz eta Bilbo jatorri-helmuga dutenek, desagertuko zirela 'euskal Y' abiadura handiko trenaren zerbitzua martxan jartzean", baina "asko atzeratzen" ari da. "Ez dakigu zein urtetan erabili ahal izango dugun abiadura handiko trena", deitoratu du.
Eusko Jaurlaritzak adierazi du Txiki eta Otaegi biktimak direla, eta eskatu du urteurrena ez dezatela instrumentalizatu
"'Txiki' eta Otaegi gobernu frankistak fusilatu zituen, biktimak dira, eta giza eskubideen urraketa onartezina jaso zuten, baina urteurren hau ezin da instrumentalizazio gisa erabili", adierazi du Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea gobernu bilareraren osteko prentsaurrekoan.
Jon Goikolea, Arkautiko akademiako zuzendari berria
Goikolea Juan Mari Atutxaren eskuineko eskua izan zen Segurtasun sailburu izan zen urteetan. Miren Dobaranek abuztuan utzi zuen kargua, Amaya Angulo zuzendariordearekin batera. Biek urtebete eskas egin zuten postuan.
"Txiki eta Otaegi ez ziren heroiak ezta martiriak izan": Fernando Buesa Fundazioak eta Covitek fusilamenduen urteurrenean ETA goratzea salatu dute
Bi elkarteek, halaber, ohar bateratu bidez, erakunde publiko, lokal, autonomiko eta estatuko guztiei eskatu diete "pertsona horien omenezko ekitaldiak ez sustatzeko eta ez babesteko".
Pirinio Atlantikoetako Prefeturak Ipar Euskal Herriko lau udal auzitara eraman ditu, Palestinako bandera zabaltzeagatik
Funtzio publikoak jokatu behar duen neutraltasunaz ez jardutea leporatzen die Urruña, Ozaze, Izura eta Itsasuko udalei. Ipar Euskal Herriko beste lau herriko etxek ere zabaldu dute Palestinako bandera, eta ikusteko dago Prefeturak horien aurkako auzibidea hasten duen ala ez.
Imanol Pradales lehendakariak jarrera "irmoagoa eta batuagoa" eskatu dio Europar Batasunari Gazako sarraskiaren aurrean
Gazako sarraskiaren aurrean, Europak “jarrera irmoagoa eta batuagoa” behar duela esan du gaur goizean Imanol Pradales lehendakariak, Europar Batasunak Espainian dituen enbaxadoreei egindako harreran. Tartean, Alemania, Italia, eta Herbehereetako enbaxadoreak zeuden, Palestinako estatua aitortu ez dutenak. Lehendakariak dioenez, jarrera irmoagoa ez izateak “sinesgarritasuna kentzen dio” Europar Batasunari.
Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik Palestinako bandera eskegi dute, debekuaren gainetik
Pirinio-Atlantikoko prefekturak Palestinako bandera udaletxetik kentzera behartu zion Mauleko udalari, Frantziako Errepublikako printzipioak urratzen zituela argudiatuz. Debeku horren aurrean, Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik bandera eskegi dute elkartasunez. Horien artean daude, Urruña, Itsasu, Izura, eta Baigorri.
Arabako Aldundiak biozientzien sektorerako pizgarri fiskalak aztertuko ditu
Proposamen hori ikus-entzunezkoen industriarako indarrean dauden pizgarri fiskalen antzekoa da, eta produkzio-kostuaren gaineko kenkariak jasotzen ditu, besteak beste.