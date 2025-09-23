Memoria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Autobus batek Nafarroa eta Gipuzkoa zeharkatuko ditu, Mikel Zabalzaren oroimenez

Gazte nafarra hilik agertu zen Bidasoa ibaian 1985ean, Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera.
Presentación de una iniciativa dará a conocer el asesinato de Mikel Zabalza con un autobús que recorrerá varias localidades. REMITIDA / HANDOUT por RED DE PERSONAS TORTURADAS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/9/2025

Ekimenaren aurkezpena. Argazkia: TORTURATUEN SAREA

author image

EITB

Azken eguneratzea

Autobus batek Nafarroako eta Gipuzkoako hainbat herri zeharkatuko ditu, 1985ean Bidasoa ibaian hilik agertu zen Mikel Zabalza gazte nafarrari omenaldia egiteko. Guardia Zibilak atxilotu eta bi astera topatu zuten haren hilotza, eta ekimenak haren heriotzaren 40. urteurrenarekin bat egingo du.

"Mikel Zabalza, 40 urte gogoan" lelopean, Itza, Aezkoa eta Bortziriak taldeek, DBuseko langileek, Torturatuen Sareak eta Egiari Zor fundazioak bultzatu dute proposamena. Ekimena Zabalza atxilotu ondoren agertu barik egon zen 20 egunetan egindako herri-ekintzetako batean oinarritzen da. Orduan, DBuseko lankideek "Hemen ez dago gidaririk, non dago?" zioen pankarta bat eskegi zuten autobus batean, eta Donostiako udaletxera eraman zuten.

40 urte geroago, oroimenak errepidea hartuko du berriro, eta Orbaizetatik igaroko da, Zabalzaren jaioterritik, baita Iruñetik, Bortzirietatik, Altzatik eta Donostiatik ere, azaroaren 26tik abenduaren 14ra bitartean.

Autobusaren barruan Zabalzari buruzko erakusketa bat egongo da. Gainera, jarduera paraleloak egingo dituzte, baita ekitaldi nagusi bat ere, Donostian, agur gisa.

"Hari horren bidez, Mikel gogoratuko dugu gaur berriro, eta berretsi egingo dugu memoria hori datozen belaunaldietara zabaltzea", adierazi dute Ainhoa Bueno Aezkoako kideak eta Metxe Gonzalez Torturatuen Sareko kideak.

Zabalzaren oroimena bizirik mantentzeko hainbat hamarkadatan egindako lana goraipatu du Buenok, eta elkartasuna adierazi die "Euskal Herrian Polizia indarren esku torturatutako milaka pertsonei, beste inori gertatuko ez zaiola bermatzeko".

Zabalzaren heriotzaren inguruabarrak argitu gabe daude oraindik. Antolatzaileek egia eta justizia eskatu dute, eta gogorarazi dute terrorismoaren aurkako operazio batean atxilotu zutela, ETArekin lotura zuelakoan. Alabaina, erakundeek, senideek eta elkarteek ukatu egin izan dute hori.

Buenok eta Gonzalezek Zabalza biktima gisa aitortzeko Nafarroako eta EAEko gobernuek egindako aurrerapausoak begi onez jo dituzte, baina "gehiago" behar dela azpimarratu dute. "Erakundeen mailan dagoen erantzuna positiboa da eta, zentzu horretan, elkarrekin egin daitekeen lan bat dagoela ikusten dugu", adierazi du Buenok.

Memoria Historikoa Nafarroa Gipuzkoa Polizia abusuen biktimak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Goiak Donostiako autobus geltokiko kafetegia lekuz aldatzea proposatu du, itxarongunea handitzeko

Donostiako alkatearen arabera, "garai batean aurreikusi zen gaur egun instalazio hori erabiltzen duten autobus askok, Gasteiz eta Bilbo jatorri-helmuga dutenek, desagertuko zirela 'euskal Y' abiadura handiko trenaren zerbitzua martxan jartzean", baina "asko atzeratzen" ari da. "Ez dakigu zein urtetan erabili ahal izango dugun abiadura handiko trena", deitoratu du.  

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Imanol Pradales lehendakariak jarrera "irmoagoa eta batuagoa" eskatu dio Europar Batasunari Gazako sarraskiaren aurrean

Gazako sarraskiaren aurrean, Europak “jarrera irmoagoa eta batuagoa” behar duela esan du gaur goizean Imanol Pradales lehendakariak, Europar Batasunak Espainian dituen enbaxadoreei egindako harreran. Tartean, Alemania, Italia, eta Herbehereetako  enbaxadoreak zeuden, Palestinako estatua aitortu ez dutenak. Lehendakariak dioenez, jarrera irmoagoa ez izateak “sinesgarritasuna kentzen dio” Europar Batasunari.
Gehiago kargatu