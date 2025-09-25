MIGRAZIOA
Etxanobek adingabeen harrera ereduari buruz "sakon hausnartzea" eskatu du

"Inplikazio sozial eta instituzional handiagoa eskatzen dugu, bereziki gertakari larrien aurka egin behar denean, hala nola adingabeen nazioarteko fluxua eta gure lurralderako sarbidea kontrolatzen duten mafiak egiten dituztenean, eta identifikazio agiri ofizialak faltsutzen dituztenean", ohartarazi du.

Elixabe Etxanobe
Elixabete Etxanobe. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak adingabeen harrera-ereduari buruz "sakon hausnartzeko" deia egin die erakunde guztiei, sistema "ez baitzen errealitate berri honi erantzuteko diseinatu".

"Inplikazio sozial eta instituzional handiagoa eskatzen dugu, bereziki gertakari larrien aurka egin behar denean, hala nola adingabeen nazioarteko fluxua eta gure lurralderako sarbidea kontrolatzen duten mafiak egiten dituztenean, eta identifikazio agiri ofizialak faltsutzen dituztenean", ohartarazi du.

Bizkaiko Batzar Nagusiek legegintzaldiko Politika Orokorreko bigarren osoko bilkura egin dute. Bertan, Etxanobek bere kudeaketaren balantzea egin du, eta urte honetarako gobernu-ekintza aurkeztu du.

Azpimarratu duenez, Espainiako Gobernuak 370 plaza ezarri ditu Bizkaiko harrera-sistemarka, eta, sistema horretan, aldiz, 480 plaza daude.

Hori dela eta, Aldundiaren konpromisoa zalantzan ez jartzeko eskatu du, "gainezka egin arte erantzukizunez jokatu duelako"; hala, adierazi duenez, egoerak "salbuespenezkoa" izaten jarraitzen du, sistemak, 480 edo 370 barik, 560 adingabe hartzen baititu.

