Monbar hoteleko atentatuaren 40. urteurrenean GALek hildako 4 lagunak gogoratu dituzte
Lore eskaintza hunkigarri batek GALek Monbar hotelean hildako lau pertsonak gogoratu ditu ostiral honetan Baionan, talde terrorista horren hilketaren 40. urteurrena dela eta.
Espetxera bidali dute Solokoetxeko hilketagatik atxilotuetako bat
Krimenagatik atxilotutako beste biak aske utzi ditu epaileak, kautelazko neurriekin.
"Plazentan oso aztarna baliagarriak egon daitezke umearen bilakaera eta osasuna ulertzeko"
Emakume haurdunen odol eta plazenta laginez osatutako biobanku bat sortu du Osakidetzak, gaitz metabolikoak eta neurologikoak ikertzeko. Nora Fernandez Biobizkaiko IRLAB-Inmunogenetika Ikerketa Laborategiko ikertzaileak iragarri duenez, etorkizunean izan daitezkeen gaitzak "beharbada, plazentan aurreikusi daizteke".
Gurutzetako Ospitalean erditzen diren emakume haurdunek odol-lagin bat eta plazentaren zati txiki bat eman ahal izango dute. EAEko biobankuan gordeko dira, eta diabetesa, hipertentsioa eta garapen neuronaleko nahasmenduak ikertzeko erabiliko dira, goiz diagnostikatzeko eta hobeto artatzen laguntzeko.
Zupiriak esan du Vueltako hiru "gertakari" ikertzen ari direla
Bingen Zupiriak adierazi duenez, Espainiako Txirrindularitza Itzulian Bilbon gertatu ziren gertakariak ikertzen ari dira. Zehazki, elkarbizitzarako arauen aurkako hiru gertakari ikertzen ari dira. Adierazpenak, gaztelaniaz.
Barakaldo eta Santurtzi arteko tartea autobusez egingo da, Renfeko Aldirietako katenarian izandako matxura konpondu arte
Barakaldo eta Bilbo arteko zerbitzuak, baita Bilbo eta Muskiz artekoak ere, betiko moduan ari dira eskaintzen. Hala ere, Bilbo-Santurtzi ibilbidearen kasuan, trenak Barakaldoko Desertu geltokiraino bakarrik ari dira.
Euskadin adingabeei egindako sexu abusuen biktima ia denak (% 92) neskak dira, eta gehienak, 15 urtetik beherakoak
Save The Children gobernuz kanpoko erakundeak haurren kontrako sexu abusuen inguruko 88 epai aztertu ditu, 2019tik 2024ra bitartekoak. Halaber, kasu guztietan akusatua gizona zen.
Sindikatuek "propagandatzat" jo dute Osakidetzak Lehen Mailako Arretako 13 zentrotan psikologia zerbitzua emango duela iragarri izana
ELA eta LAB sindikatuek ohartarazi dutenez, psikologo horiek "ez dute espezialitaterik, eta ezin izango dute tratamendurik diagnostikatu eta bideratu". Lehen Mailako Arretako osasun zentroetan psikologia zerbitzua ezarriko duen proiektu pilotua aurkeztu die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzako sindikatuei. Osasun Sailak iragarri duenez, helburua "anbulatorioetako arreta emozionalaren irisgarritasuna hobetzea" da.
44 urteko gizonezko bat hil da Arrigorriagan, autoarekin BI-3723 errepidetik AP-68ra erorita
Lau metrotan behera erori da ibilgailua. Pertsona bakarra zihoan barruan, eta tokian bertan zendu da.
EITBren "Glaziarrak agurtzen" lanak aitortza lortu du nazioarte mailan, Venice TV Awards sarietan
Nazioarteko telebista-programen berrikuntza eta bikaintasuna saritzen dituzte Veneziako Telebista golardoek, eta Cross Platform Programming atalean izendatu dute proiektua, EITBk eduki berritzaile eta hainbat euskarritan emititzearen alde egindako apustua aitortuta. Glaziarrak agurtzen PRIMERANen, Euskal Telebistan eta ORAINen estreinatu zen, guztietan egokitutako lengoaia eta formatuak erabilita.
Osakidetzak psikologia zerbitzua emango du Lehen Arretako 13 zentrotan
Gipuzkoako lau zentrotan, Arabako bitan eta Bizkaiko zazpitan arituko dira psikologoak. Lehen Arretako gaixoen ongizate emozionalaren erreferente izango dira psikologo horiek, kasu arinenak ere artatuz, eta familia-medikuaren eta ospitalez kanpoko osasun mentala artatzeko zentroen arteko bitartekari moduan jardungo dute.