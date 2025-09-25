Ipar Euskal Herria

Monbar hoteleko atentatuaren 40. urteurrenean GALek hildako 4 lagunak gogoratu dituzte

18:00 - 20:00
EITB

Lore eskaintza hunkigarri batek GALek Monbar hotelean hildako lau pertsonak gogoratu ditu ostiral honetan Baionan, talde terrorista horren hilketaren 40. urteurrena dela eta.

Baiona Polizia abusuen biktimak GAL Gizartea

Jesús Oñate
18:00 - 20:00
Duela  min.

Sindikatuek "propagandatzat" jo dute Osakidetzak Lehen Mailako Arretako 13 zentrotan psikologia zerbitzua emango duela iragarri izana

ELA eta LAB sindikatuek ohartarazi dutenez, psikologo horiek "ez dute espezialitaterik, eta ezin izango dute tratamendurik diagnostikatu eta bideratu". Lehen Mailako Arretako osasun zentroetan psikologia zerbitzua ezarriko duen proiektu pilotua aurkeztu die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzako sindikatuei. Osasun Sailak iragarri duenez, helburua "anbulatorioetako arreta emozionalaren irisgarritasuna hobetzea" da.

Glaziarrak agurtzen
18:00 - 20:00
Duela  min.

EITBren "Glaziarrak agurtzen" lanak aitortza lortu du nazioarte mailan, Venice TV Awards sarietan

Nazioarteko telebista-programen berrikuntza eta bikaintasuna saritzen dituzte Veneziako Telebista golardoek, eta Cross Platform Programming atalean izendatu dute proiektua, EITBk eduki berritzaile eta hainbat euskarritan emititzearen alde egindako apustua aitortuta. Glaziarrak agurtzen PRIMERANen, Euskal Telebistan eta ORAINen estreinatu zen, guztietan egokitutako lengoaia eta formatuak erabilita.

