50. urteurrena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"

Sortuko idazkari nagusiaren arabera, "espainiar Gobernua Espainiako arazoari konponbide demokratiko bat emateko aukera historiko baten aurrean" dago.

ekitaldia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arkaitz Rodriguez Sortuko idazkari nagusiak larunbat honetan, alderdiak Iruñeko Anaitasuna pabiloian egin duen ekitaldian, adierazi duenez, "momentuko aukerarik eta erronkarik handiena gure subiranotasun prozesuan pauso bat ematea da".

Berria zabaltzeko lanean ari gara

Frankismoa Memoria Historikoa Politika Polizia abusuen biktimak Iruñea Nafarroa Sortu

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu