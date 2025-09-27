Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"
Sortuko idazkari nagusiaren arabera, "espainiar Gobernua Espainiako arazoari konponbide demokratiko bat emateko aukera historiko baten aurrean" dago.
Arkaitz Rodriguez Sortuko idazkari nagusiak larunbat honetan, alderdiak Iruñeko Anaitasuna pabiloian egin duen ekitaldian, adierazi duenez, "momentuko aukerarik eta erronkarik handiena gure subiranotasun prozesuan pauso bat ematea da".
Berria zabaltzeko lanean ari gara
Politikari buruzko albiste gehiago
Begoña Gomez ez da aurkeztu epailearen aurrean, herri-epaimahai batek epaitzeko prozesuaren baitan
Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapidea zen, ustez diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita. Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia, eta Francisco Martin, Gobernuaren ordezkaria Madrilen, ere ez dira aurkeztu.
EAJk igande honetan Alderdi Eguna ospatuko duen zelaietan egon dira goizean Pradales eta Esteban
Igande honetan 49. edizioa izango duen Alderdi Egunean zentralitatea aldarrikatuko dute jeltzaleek. Forondan egingo dute ekitaldia, "Batzen gaituzten hariak" lelopean.
Txiki eta Otaegiren "faxismoaren aurkako borroka" babestu du EHKSk fusilamenduen 50. urteurrenean
EHKSk ekitaldi politikoa egin du gaur eguerdian Zarautzen, "Atzoko eta gaurko faxismoaren aurka", Juan Paredes 'Txiki' eta Angel Otaegi ETAko kideen fusilamenduaren 50. urteurrena dela eta. Frankismoaren kontra borrokatu zirenei omenaldia egin eta gaur egun ere borroka antifaxista beharrezkoa dela nabarmendu dute ekitaldian.
Eneko Andueza: "Hilda daude batzuen independentzia nahiak"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak estatutuari buruz hitz egin du Durangon egin duten Arrosaren Jaian. Euskal sozialisten buruak argi utzi du ez dutela "identitateen estatutu bat" babestuko.
PSE-EE "Euskadi gidatzeko prest" dagoela aldarrikatu du Anduezak
EAEko sozialisten idazkari nagusiak gobernu maila guztietan duten papera nabarmendu du, eta egonkortasun, aurrerapen eta kohesio aro berri baten buruzagitza hartzeko gaitasun handiena dutela esan du.
50 urte Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela: senideek memoria eta aitortza aldarrikatzen dituzte
Mende erdi joan da frankistek Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegi fusilatu zituztenetik. Urte horietan guztietan, haien senideek lan gogorra egin dute memoria ez galtzeko. Instituzioek oso ahaztuta izan dituztela esan dute; izan ere, bi gazteak ez zituzten biktimatzat aitortu 2012. urtera arte.
Alderdi politikoek beren ikuspuntua eman dute Txiki eta Otaegiren fusilamenduaren 50. urteurrenean
Frankismoaren biktimak direla esan dute EAJk eta PSE-EEk, baina terrorismoa ez lausotzeko eskatu dute. EH Bilduk haien memoria defendatu du, frankismoaren aurkako borrokaren "erreferente" gisa, eta PPk eskatu du egin zituzten "krimenak" gogoratzeko.
Zarauzko eta Azpeitiko udalek Txiki eta Otaegiren aitortza ekitaldiak egin dituzte
Zarautzen ostiral honetan eta Azpeitian ostegunean aitortu dituzte Frankoren diktaduran fusilatutako bi gazteak, eta adierazpen instituzionalak irakurri dituzte "egin zitzaien injustiziaren aurrean elkartasuna eta gizatasuna” adierazteko.
EAEko Auzitegi Nagusiak eta Jaurlaritzak epaitegietako plantilla handitzeko eskatu dute, “gainezka daudelako”
Lehendakariak eta Auzitegi Nagusiko presidenteak EAEko epaitegien saturazioa salatu dute urte judizialaren irekiera ekitaldian. Justizia ministroak iragarri du Espainiako Estatuan hiru urtean 2.500 plaza sortuko direla.