Feijook puntukako bisa bat eskatu du, "gure kultura ondoen ezagutzen duena sartzea lehenesteko"

Feijoo defiende un nuevo visado por puntos “que prime la entrada de quien conoce mejor nuestra cultura y tiene mayor capacidad de integración”
18:00 - 20:00
EITB

Migrazioaren inguruan PPk duen bide-orriaren berri eman du popularren buruak Murtzian, eta puntukako txartel moduko bat sortzearen alde egin du, proposamen nagusi gisa.

18:00 - 20:00
Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"

"Garai zailak bizi ditugu, eta are ilunagoak etor daitezke, baina herri honek eta nazio askapenerako mugimenduak badakite zer den hori. Frankismoari, torturari eta gerra zikinari aurre egiteko gai izan ginen, estrategiaz aldatu eta ziklo politiko berri bat irekitzeko, eta gai izango gara herri hau independentziara eta sozialimora eramateko ere", azpimarratu du Sortuko idazkari nagusiak.

