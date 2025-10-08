Osasun Publikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek "eskua", elkarrizketa eta autogobernuarekiko errespetua eskaini ditu euskal osasuna hobetzeko, EAJren kexen aurrean

18:00 - 20:00

Sanchez Vaquerori erantzten, Kongresuan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Maribel Vaquero EAJko bozeramaileak asteazken honetan Kongresuan gogorarazi duenez, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak ez du parte hartuko Lurralde arteko Osasun Kontseiluaren etorkizuneko bileretan, "osasun sistemaren beharrak arintzeko proposamenekin" joan bada ere, "argudio sinesgarririk gabe errefusatu" baititu ministerioak. Pedro Sanchez presidenteak erantzun dio bere Gobernua "oso kontziente" dela osasungintzak dituen beharrizanez. "Badakigu asko dagoela egiteko, eta jakina, ez dago zalantzarik erronka horiei irtenbideak aurkitzeko lanean jarraituko dugula", azpimarratu du.

EAJ Psoe Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Pedro Sanchez Osakidetza Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"

Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen;  horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari

Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban. 

Gehiago kargatu