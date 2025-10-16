FALANGEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJk eta PSE-EEk legez besteko proposamena erregistratu dute, Legebiltzarrak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditzala eskatzeko

Antxustegi Rico
18:00 - 20:00

Joseba Diez Antxustegi (EAJ) eta Ekain Rico (PSE-EE), gaur, hedabideen aurrean. EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Diez Antxustegi eta Ekain Rico EAJren eta PSE-EEren legebiltzarkideek EAJk eta PSE-EEk elkarrekin Eusko Legebiltzarrean erregistratu duten legez besteko proposamenaren berri eman dute ostegun honetan.

Eusko Legebiltzarra EAJ PSE EE Gasteiz Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

(Foto de ARCHIVO) Monumento a los Caídos. REMITIDA / HANDOUT por CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/9/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iruñeko Erorien Monumentuan museo bat egitea proposatu du adituen batzordeak, kupulari "protagonismoa" kenduta

Batzordearen esanetan, "errepresioaren testigantza materialak" gordetzea baliagarria da memoria historikoa eraikitzeko tresna gisa. Horrela, "totalitarismoa gurtzeko leku zena pentsamendu kritikoko gune bihurtu nahi da, 1936ko estatu-kolpearen sustraiei, testuinguru historikoari eta ondorioei buruzko ezagutza historikoa, eta balio demokratikoak sustatzeko ekintza politiko eta kulturalerako gune".

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiria: "Lau egun dira hori gertatu zenetik; Ertzaintzan ez da salaketarik jaso eta, guk dakigula, epaitegietan ere ez"

Sailburuak Ertzaintza igandean Falangeren kontzentrazioaren aurkako protestetan parte hartu zuen pertsona baten aurka jaurtitako foam jaurtigai batek eragin omen zituen lesioei buruz mintzatu da, eta ostegun honetan argitaratutako informazioak aipatu ditu. Zupiriak gogorarazi du joan den astelehenean aurreratu zuela "zurrumurrua" iritsi zitzaiola gisa horretako gertaera batzuk salatuko omen zutela. Hala ere, adierazi du gaur egun Ertzaintzak ez duela salaketarik jaso gertakari horiek direla eta, eta esan du justizia-auzitegietan ere ez dela inolako salaketarik jarri.

Gehiago kargatu