ELAk kritikatu du EAJk Palestinako sarraskiaren inguruan diskurtso "anbiguoa" duela
Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak kritikatu du EAJk diskurtso "anbiguoa" duela Israelek Palestinan egindako "genozidioaren" aurrean, eta uste du jeltzaleek ezin dutela entzungor egiten jarraitu atzoko mobilizazioen ostean, Eusko Jaurlaritzan daudelako.
Goiak agur esan du, ezberdinen artean akordioak lortu izanaz "harro"
Eneko Goia Donostiako alkateak agur esan du, Udalak azken hamarkadan izan duen "egonkortasuna" baloratuz, hiria eraldatzeko "proiektu erabakigarriak" bultzatzeko eta duela hamar urte bizi zuen "paralisiarekin" amaitzeko. Politika orokorreko azken osoko bilkuran, eta arratsaldean dimisioa formalki aurkeztu aurretik, Goiak amaiera eman dio gaur Donostiako Udalean egindako 14 urteko lanari (hamar alkate gisa eta aurreko lau zinegotzi gisa), haren kudeaketari errepasoa eginez eta Gipuzkoako hiriburuak etorkizun hurbilean izan beharko liratekeen erronken aurrerapena eginez.
Zupiria: "Lau egun dira hori gertatu zenetik; Ertzaintzan ez da salaketarik jaso eta, guk dakigula, epaitegietan ere ez"
Sailburuak Ertzaintza igandean Falangeren kontzentrazioaren aurkako protestetan parte hartu zuen pertsona baten aurka jaurtitako foam jaurtigai batek eragin omen zituen lesioei buruz mintzatu da, eta ostegun honetan argitaratutako informazioak aipatu ditu. Zupiriak gogorarazi du joan den astelehenean aurreratu zuela "zurrumurrua" iritsi zitzaiola gisa horretako gertaera batzuk salatuko omen zutela. Hala ere, adierazi du gaur egun Ertzaintzak ez duela salaketarik jaso gertakari horiek direla eta, eta esan du justizia-auzitegietan ere ez dela inolako salaketarik jarri.
EH Bilduk salatu du herritar batek pilotakada jaso zuela Gasteizko protestetan
Igandeko kontra-manifestazioan izan zen herritarretako batek salatu du Ertzaintzak tiro egin ziola istiluetan, eta jasotako pilotakada batek aurpegian jo zuela. Arkaitz Rodriguez legebiltzarkideak "gertakari larritzat" jo du gertatutakoa, eta adierazi du irudietan argi ikusten dela Ertzaintzak ez zuela bere araudia bete.
Aitor Esteban: "Deigarria egiten zait jende talde batek pentsatzea kausa batzuk beraienak besterik ez direla"
Palestinaren aldeko mobilizazionen barruan, ELAk Sabin Etxe aurrean eserialdia egin zuela eta, Estebanek defendatu du berak eta EAJk bi urte daramatzatela Israelek Gazan egindakoa sarraskia dela eta esaten, eta alderdiak "argi eta behar den moduan jokatu" duela azpimarratu du.
Aitor Esteban: "Gipuzkoa oso garrantziatsua da, eta EAJ Gipuzkoan egongo da, aurpegia emango du eta borroka egingo du hurrengo hauteskundeetan"
Donostian Goiaren aroa amitzear denean, "erreleborako une egokia" dela defendatu du. EAJko EBBren presidenteak nabarmendu du berak beti egin duela "erreferente berriak" sortzearen alde eta iragarri du ildo horretan alderdiak "mugimendiak" egingo dituela eta "behar denean" emango dela horren berri.
Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko sarreran atzo Palestinaren alde egindako lanuzteen balorazioa egin du. Nabarmendu duenez, "kale mozketak izan ziren eta kalean eserita egon ziren". "Ertzaintzak erabaki zuen manifestazio horiek ez debekatzea eta ez eragoztea, istilu gehiago saihesteko".
Felipe Gonzalezek aitortu du zalantza egiten duela ETAren buruzagiak hiltzea ez agintzea erabaki ona izan ote zen
Bestalde, Jose Maria Aznar Espainiako Gobernuko presidente ohiak esan du haren Gobernuak ez zuela akatsik egin Irakeko gerran, eta martxoaren hamaikako atentatuen berri eman zuenetan "une oro egia" esan zuela. Bizirik dauden Espainiako Gobernuko presidente ohien testigantzak jaso dituzte Movistar Pluseko "La última llamada" dokumentalean.
Koldo Garcia Auzitegi Gorenean deklaratzen ari da
Jose Luis Abalos ministro ohiak ez deklaratzea erabaki eta biharamunean, Koldo Garcia haren aholkulari ohia Leopoldo Puente Goreneko epailearen aurrean agertu da. UCOk argitaratu berri duen txostenaren arabera, eskupekoak kudeatzearen arduraduna omen da.
