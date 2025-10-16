Eneko Goiak hunkituta esan dio agur Donostiako alkatetzari
Donostiako alkate kargua politiko gisa izan duen ardurarik “zoragarriena” dela esanez agurtu da. Eskerrak eman dizkie udalbatzako kideei eta lankideei, eta familiari eskerrak ematean hunkitu da. Jon Insaustik hartuko du bere lekukoa.
Legez besteko bi proposamen egin dituzte Legebiltzarrean, Falangeak Gasteizen egindako ekitaldiko istiluen ondorioz
EAJk eta PSE-EEk testu bat proposatu dute istiluak "irmo" gaitzesteko. EH Bilduk, aldiz, faxismoaren edozein ekitaldi publiko debekatzea proposatu du.
Iruñeko Erorien Monumentuan museo bat egitea proposatu du adituen batzordeak, kupulari "protagonismoa" kenduta
Batzordearen esanetan, "errepresioaren testigantza materialak" gordetzea baliagarria da memoria historikoa eraikitzeko tresna gisa. Horrela, "totalitarismoa gurtzeko leku zena pentsamendu kritikoko gune bihurtu nahi da, 1936ko estatu-kolpearen sustraiei, testuinguru historikoari eta ondorioei buruzko ezagutza historikoa, eta balio demokratikoak sustatzeko ekintza politiko eta kulturalerako gune".
Koldo Garciak aske jarraituko du
Leopoldo Puente epaileak Koldo Garcia aske uztea erabaki du, bezperan Jose Luis Abalos Garraio ministroarekin egin bezala. Halaber, orain arteko kautelazko neurriak bere horretan utzi ditu.
Gazte batek salatu du pilotakada bat jaso zuela aurpegian Gasteizko istiluetan
Aritz Ibarra gazteak Radio Vitorian jakinarazi du igandean Falange Españolaren bilkuraren testuinguruan sortutako istiluetan Ertzaintzak jaurtitako foam pilota batek masailhezurra apurtu diola eta salaketa jarri duela epaitegietan. EH Bilduren ustez, gertatutakoa larria da oso, eta Ertzaintzak barne-ikerketa abiatu du.
EAJk eta PSE-EEk legez besteko proposamena erregistratu dute, Legebiltzarrak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditzala eskatzeko
Joseba Diez Antxustegi eta Ekain Rico EAJren eta PSE-EEren legebiltzarkideek EAJk eta PSE-EEk elkarrekin Eusko Legebiltzarrean erregistratu duten legez besteko proposamenaren berri eman dute ostegun honetan.
Goiak agur esan du, ezberdinen artean akordioak lortu izanaz "harro"
Eneko Goia Donostiako alkateak agur esan du, Udalak azken hamarkadan izan duen "egonkortasuna" baloratuz, hiria eraldatzeko "proiektu erabakigarriak" bultzatzeko eta duela hamar urte bizi zuen "paralisiarekin" amaitzeko.
ELAk kritikatu du EAJk Palestinako sarraskiaren inguruan diskurtso "anbiguoa" duela
Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak kritikatu du EAJk diskurtso "anbiguoa" duela Israelek Palestinan egindako "genozidioaren" aurrean, eta uste du jeltzaleek ezin dutela entzungor egiten jarraitu atzoko mobilizazioen ostean, Eusko Jaurlaritzan daudelako.
Zupiria: "Lau egun dira hori gertatu zenetik; Ertzaintzan ez da salaketarik jaso eta, guk dakigula, epaitegietan ere ez"
Sailburuak Ertzaintza igandean Falangeren kontzentrazioaren aurkako protestetan parte hartu zuen pertsona baten aurka jaurtitako foam jaurtigai batek eragin omen zituen lesioei buruz mintzatu da, eta ostegun honetan argitaratutako informazioak aipatu ditu. Zupiriak gogorarazi du joan den astelehenean aurreratu zuela "zurrumurrua" iritsi zitzaiola gisa horretako gertaera batzuk salatuko omen zutela. Hala ere, adierazi du gaur egun Ertzaintzak ez duela salaketarik jaso gertakari horiek direla eta, eta esan du justizia-auzitegietan ere ez dela inolako salaketarik jarri.
EH Bilduk salatu du herritar batek pilotakada jaso zuela Gasteizko protestetan
Igandeko kontra-manifestazioan izan zen herritarretako batek salatu du Ertzaintzak tiro egin ziola istiluetan, eta jasotako pilotakada batek aurpegian jo zuela. Arkaitz Rodriguez legebiltzarkideak "gertakari larritzat" jo du gertatutakoa, eta adierazi du irudietan argi ikusten dela Ertzaintzak ez zuela bere araudia bete.