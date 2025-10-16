DONOSTIA

Eneko Goiak hunkituta esan dio agur Donostiako alkatetzari

18:00 - 20:00
Donostiako alkate kargua politiko gisa izan duen ardurarik “zoragarriena” dela esanez agurtu da. Eskerrak eman dizkie udalbatzako kideei eta lankideei, eta familiari eskerrak ematean hunkitu da. Jon Insaustik hartuko du bere lekukoa.

Donostia Donostiako Udala Eneko Goia Politika

Iruñeko Erorien Monumentuan museo bat egitea proposatu du adituen batzordeak, kupulari "protagonismoa" kenduta

Batzordearen esanetan, "errepresioaren testigantza materialak" gordetzea baliagarria da memoria historikoa eraikitzeko tresna gisa. Horrela, "totalitarismoa gurtzeko leku zena pentsamendu kritikoko gune bihurtu nahi da, 1936ko estatu-kolpearen sustraiei, testuinguru historikoari eta ondorioei buruzko ezagutza historikoa, eta balio demokratikoak sustatzeko ekintza politiko eta kulturalerako gune".

Zupiria: "Lau egun dira hori gertatu zenetik; Ertzaintzan ez da salaketarik jaso eta, guk dakigula, epaitegietan ere ez"

Sailburuak Ertzaintza igandean Falangeren kontzentrazioaren aurkako protestetan parte hartu zuen pertsona baten aurka jaurtitako foam jaurtigai batek eragin omen zituen lesioei buruz mintzatu da, eta ostegun honetan argitaratutako informazioak aipatu ditu. Zupiriak gogorarazi du joan den astelehenean aurreratu zuela "zurrumurrua" iritsi zitzaiola gisa horretako gertaera batzuk salatuko omen zutela. Hala ere, adierazi du gaur egun Ertzaintzak ez duela salaketarik jaso gertakari horiek direla eta, eta esan du justizia-auzitegietan ere ez dela inolako salaketarik jarri.

