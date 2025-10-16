GASTEIZKO ISTILUAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zupiria: "Lau egun dira hori gertatu zenetik; Ertzaintzan ez da salaketarik jaso eta, guk dakigula, epaitegietan ere ez"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sailburuak Ertzaintza igandean Falangeren kontzentrazioaren aurkako protestetan parte hartu zuen pertsona baten aurka jaurtitako foam jaurtigai batek eragin omen zituen lesioei buruz mintzatu da, eta ostegun honetan argitaratutako informazioak aipatu ditu. Zupiriak gogorarazi du joan den astelehenean aurreratu zuela "zurrumurrua" iritsi zitzaiola gisa horretako gertaera batzuk salatuko omen zutela. Hala ere, adierazi du gaur egun Ertzaintzak ez duela salaketarik jaso gertakari horiek direla eta, eta esan du justizia-auzitegietan ere ez dela inolako salaketarik jarri.

Ertzaintza Politika

Albiste gehiago politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Goiak agur esan du, ezberdinen artean akordioak lortu izanaz "harro"

Eneko Goia Donostiako alkateak agur esan du, Udalak azken hamarkadan izan duen "egonkortasuna" baloratuz, hiria eraldatzeko "proiektu erabakigarriak" bultzatzeko eta duela hamar urte bizi zuen "paralisiarekin" amaitzeko. Politika orokorreko azken osoko bilkuran, eta arratsaldean dimisioa formalki aurkeztu aurretik, Goiak amaiera eman dio gaur Donostiako Udalean egindako 14 urteko lanari (hamar alkate gisa eta aurreko lau zinegotzi gisa), haren kudeaketari errepasoa eginez eta Gipuzkoako hiriburuak etorkizun hurbilean izan beharko liratekeen erronken aurrerapena eginez.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko sarreran atzo Palestinaren alde egindako lanuzteen balorazioa egin du. Nabarmendu duenez, "kale mozketak izan ziren eta kalean eserita egon ziren". "Ertzaintzak erabaki zuen manifestazio horiek ez debekatzea eta ez eragoztea, istilu gehiago saihesteko". 

Gehiago kargatu