Ertzaintza
EH Bildu Ertzaintzari zilegitasuna kentzen saiatzen ari dela uste du EAJk, "gorroto duelako eta ez zaiolako inoiz gustatu"

Joseba Diez Antxusteg
18:00 - 20:00
Joseba Díez Antxustegi. Argazkia: EITB.

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, urriaren 12an Gasteizen izandako istiluetan Ertzaintzak izandako jokabidea "deslegitimatzeko" EH Bilduk egindako saiakera polizia hori "gorroto" dutelako izan da. "Ez zaie Ertzaintza gustatzen, ez orain, ezta duela 20 urte ere", esan du, eta Arnaldo Otegiren alderdiari "zein polizia-eredu proposatzen duten" galdetu dio.

