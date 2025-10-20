Gurtel auziaren buruek eta akusatu gehienek egindakoa aitortu dute makro-prozesuaren azken epaiketan
Ondarea ezkutatzeagatik Francisco Correak eta Pablo Crespok Ogasun Publikoaren aurka egindako delituei buruzko azken epaiketa-zatia egin dute. 25 akusatuetatik 20k akordioa lotu dute Fiskaltzarekin, zigor txikiago baten truke.
Francisco Correa Gurtel sareko buruak, Pablo Crespo haren bigarrenak eta akusatu gehienek Fiskaltzak leporatzen dizkien gertakariak aitortu dituzte Gurtel auziaren makro-prozesuaren azken epaiketan.
Hala azaldu du fiskalak astelehen honetan, Auzitegi Nazionalean egiten ari diren epaiketaren lehen saioan. Zehaztu duenez, 25 akusatuetatik 20k akordio lotu dute Fiskaltzarekin, zigor txikiago baten truke.
Ondarea ezkutatzearen ondorioz, Correak eta Crespok Ogasun Publikoaren aurka egin zitzaketen delituei buruzko azken piezari buruzko epaiketa da, "neurri handi batean, bereizitako piezetan ikertutako legez kanpoko jardueretatik datorrena". Eta, aldi berean, jarduera horietatik eratorritako diru-sarrerak zuritzeko garatu zuten estrategia.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak bere akusazio-idazkian azaltzen duenez, gutxienez 1998. urtearen amaieratik 2009ra arte, Correa sozietate-sare eta sare pertsonal baten buru izan zen, funts publikoen kontura ez zilegi batean aberasteko.
"Dagokion komisioaren truke, kontratu publikoak lortzen zituzten, bai enpresentzat, bai hirugarrenen enpresentzat, bai jarduera horrekin lortutako irabaziak ezkutatuz", adierazi du Fiskalak.
Ustelkeriaren aurkako erakundeak adierazi duenez, Correak "kargu publikoak erosteko kontratuak" zituen enpresa-egitura ekitaldiak eta bidaiak antolatzen aritzen zen nagusiki.
"Eta haren zuzendaritzapean, Ogasun Publikoari diru-sarrerak ezkutatzeko eta gastuak bidegabe kentzeko etengabeko jarduera egin zen", adierazi du.
Fiskaltzak azaldu duenez, horretarako, Correak eta Crespok beste akusatu batzuen "adostasuna" izan zuten "faktura faltsuak egiteko sare bat "osatzeko," hiru helbururekin ": kargu publikoak erostea, Ogasun Publikoarentzat funts ilunak sortuz eta legezko zirkuitu ekonomikotik at daudenak --" B kutxa "--; zerga-oinarria murriztea sozietateen zerga-aitorpenetan, gastu irrealak simulatuz eta jasotako diru-sarrerak ezkutatuz, eta funtsen benetako titularra, jatorria eta xedea estaltzea.
Fiskaltzarekin lotutako akordioa ezagutzera eman aurretik, Ustelkeriaren Aurkako Auzitegiak 77 urteko espetxe-zigorra eskatu zuen Gurteleko bi buruzagientzat, eta Auzitegi Nazionalak hirugarren gradua eman die, kasuaren beste pieza batzuengatik hainbat urteko espetxe-zigorra bete ondoren.
Beste akusatuak
Jose de la Mata auziaren instrukzio-epaileak Luis de Miguel eta Ramon Blanco aholkulari fiskalak ere epaitzea erabaki zuen 2020an, baita enpresariak eta ustezko izen-mailegatzaileak ere, Ogasunari ordainketak saihestea eta ikertutako pertsona fisiko eta juridikoek lortutako baliabide ekonomikoak ezkutatzeagatik.
Erantzukizun ekonomikoei dagokienez, akusatuek aurre egin beharko dieten zenbatekoak islatu zituen magistratuak, akusazio-idazkietan egindako eskaeren arabera; guztira, 199 milioi euro baino gehiago.
