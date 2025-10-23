Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du Bateragune auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda
Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak aho batez erabaki du ez onartzea 2024an Bateragune auzian epaitutako bost lagunek auziaren berrikuspen prozesuagatik - Giza Eskubideen Europako Auzitegiak berak agindutakoa- Espainiaren aurka ezarritako demanda.
Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena.
2018an, Estrasburgoko auzitegiak ebatzi zuen auzipetuek ez zutela epaiketa "justurik" izan 'Bateragune auzian'; horregatik, Espainiak Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 6.1 artikulua urratu zuela ebatzi zen.
Orduko hartan, Europako auzitegiak ebatzi zuen 2011an ETAko kide izateagatik Auzitegi Nazionalak erruduntzat jo zitueneko epaiketan bost kideak ez zituela auzitegi inpartzial batek epaitu.
2020ko abenduan, Auzitegi Nazionalaren 2021eko irailaren 16ko epaia baliogabetzat jo beharrean, eta, beraz, demandatzaileen aurrekari penalak ezereztu beharrean (hori eskatzen zuten berariek) Auzitegi Gorenak baliogabetu egin zuen 2011ko lehen auzialdiko epaia, eta epaiketa beste auzitegi batekin errepikatzeko agindu zuen.
Demandatzaileek babes errekurtsoa jarri zuten orduan. 2024ko urtarrilean Auzitegi Konstituzionalak baliogabetzat jo zuen Gorenaren 2020ko epaia. Bermeen gorteak erabaki zuen epaiketa errepikatzeak demandatzaileen oinarrizko eskubideak urratuko zituela, baina Gorenaren epai hori baliogabetu zenean, Auzitegi Gorenak 2012ko maiatzean emandako beste epai baten ondorioak mantendu ziren. Horren ondorioz, sei urte eta sei urte eta erdi arteko espetxe zigorra ezarri zitzaien, Bateragune auziko kideei erakunde terroristako kide izatea egotzita.
Orain, auzipetutako bost kideen kexa berriaren aurrean, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ondorioztatu du Konstituzionalaren epaia "bere eskumeneko arrazoietan oinarritu zela, eta ez zituela hark berak aurrez emandako epaiaren ondorioak desnaturalizatu". "Horrenbestez, ondorioztatu du demandatzaileen kexa funtsik gabea dela eta atzera bota behar dela", gaineratu du.
