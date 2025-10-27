Etxebizitza
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk

EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
Eraikitzen ari diren etxebizitza bat. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk proposatu du eraikitzen den etxebizitza babestuen portzentajea ez murriztea eta, aldi berean, alokairu sozialera bideratutako parkea handitzea. Hala esan du EAJk eta PSEk bultzatutako Etxebizitza Arloko Premiazko Neurrien Lege proposamenari egindako zuzenketetan.

Hori da koalizio abertzaleak Legebiltzarrean izapidetzen ari den legegintza-ekimen honi erregistratu dizkion 47 proposamenetako bat. Behin zuzenketen epea amaituta, taldeen ekarpen horiek batzorde txostengile batean eztabaidatuko dira. Batzorde horrek irizpen bat egingo du, eta, ondoren, osoko bilkura batean eztabaidatu eta bozkatuko da. Osoko bilkura horretan, legea onartu egingo da, EAJk eta PSEk Eusko Legebiltzarrean duten gehiengoa dela eta.

Xabier Astigarraga EH Bilduko legebiltzarkideak zuzenketen edukia azaldu du prentsaurreko batean, eta kritikatu du lege-proposamenaren helburua ez dela etxebizitza-parke publikoa nabarmen handitzea, ezta sektorean esku-hartze publikoa indartzea ere, baizik eta pentsatuta dagoela "sustatzaile pribatuei errentagarritasun handiagoa" bermatzeko.

Halaber, kezkatuta agertu da, 2026rako aurrekontu autonomikoetan handitutako etxebizitzaren partida "espekulatzaileen esku" amaituko delakoan.

EAJren eta PSEren proposamenean aukera ematen da udalek etxebizitza sustapen pribatu berri bakoitzean sartu beharko den babes etxebizitzen portzentajea murrizteko, egungo % 75etik % 60ra, eta alokairura bideratutakoa % 20koa izateko lurzoru urbanizagarrian eta % 10ekoa hiri lurzoruan.

Horren aurrean, alde batetik, EH Bilduk proposatu du % 75 etxebizitza babestuetarako erabiltzea, eta erdia, hau da, % 37,5, gutxienez lurzoru urbanizagarrian alokatzeko, eta % 20 hiri-lurzoruan alokatzeko.

Astigarragak azpimarratu du alokairuko etxebizitza babestuak lehentasuna izan behar duela, eraikitzen direnen eta eskatzaileen arteko desoreka "agerikoa" delako Etxebiden.

Koalizio subiranista etxebizitzak sustatzeko hirigintza epeak laburtzearen alde dago, legean planteatzen den bezala, baina modu "proportzionalean". Horretarako, bi salbuespen ezartzea proposatu du: administrazio publiko batek bultzatutako bat denean eta sustapen pribatu batean sustatzaileak etxebizitza babestuaren legezko gutxienekoa gainditzeko konpromisoa hartzen duenean.

Gastua handitzea eta Euskadi osoa tenkatutako eremu izendatzea

ELAk etxebizitza-gastu publikoa BPGren % 2ra igotzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, baita Euskadi osoa tenkatutako eremu izendatzeko ere. Halaber, jeltzaleek eta sozialistek proposatutakoa "atzera botatzea" eskatu du.

Sindikatuaren ustez, "funtsezkoa" da legedia aldatzea, egungo etxebizitza eredua errotik aldatzea eta baliabide ekonomiko gehiago bideratzea alor horretara.

Bere planteamenduan, ELAk aldarrikatu du Eusko Jaurlaritzak "benetako lidergoa hartzea etxebizitzaren arloan", aldundiekin eta udalekin koordinatuta; alokairuko etxebizitza babestu gehiago eraikitzea; Euskadi osoa tenkatutako eremu izendatzea, salbuespenik gabe; hutsik dauden 45.000 higiezinak mobilizatzea alokairura bideratzea eta erabilera turistikoko etxebizitzak eta aldi baterako alokairuak kontrolatzea.

Etxebizitza EH Bildu EAJ PSE EE Ela Sindikatua Politika

