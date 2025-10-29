EHU
Perez Iglesiasek PPri erantzun dio campusetako pintaketak garbitzea EHUri dagokiola

Muriel Larrea PPko legebiltzarkideak Jaurlaritzari eskatu dio EHUko campusetako pintadak "berehala" garbitu ditzala,  bere hizetan, espazio "itogarriak" bilakatzen ari direlako "ezker abertzalearen ideiekin bat egiten ez dutenentzat". 

 

Facultad de Derecho de EHU

Donostiako Zuzenbide Fakultatearen egoitza, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

EHUko campusetako eraikinetako pintaketak garbitzea unibertsitateari berari dagokio, eta ez Eusko Jaurlaritzari. Hala erantzun dio Juan Ignazio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak Muriel Larrea PPko legebiltzarkideak, gaur, egindako eskariari. 

Eusko Legebiltzarrean,  ordezkari popularrak Jaurlaritzari eskatu dio EHUko campusetako eraikinetako pintaketak "berehala garbitzeko".  Larrearen hitzetan, eraikinen "hormak" eta "pasilloak" pintaketaz josita daude, "muturreko ezker abertzaleko erakundeek izenpetutako ikur eta mezuekin". "Intimidazioa, betoa eta kontrol ideologikoa bilatzen dute", gaineratu du. 

Halaber,  PPko legebiltzarkidearen arabera,  EHUren campusak "espazio itogarriak" bilakatzen ari dira, "ezker abertzaleko ideiekin bat egiten ez dutenentzat".  Egoera horren aurrean, erakundeei "beste aldera begiratzea" leporatu die. 

Eraikinak nahita "kaltetzen" dituzten ekintza oro salagarriak direla esan ondoren, Perez Iglesiasek popularrei argitu die EHUrena dela bere instalazioak mantentzearen ardura. Nolanahi ere,  askatasunaren aurkako mezuren baten berri izango balu, unibertsitateko arduradunekin jarriko dela harremanetan ziurtatu du. 

EHU Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Euskadiko Alderdi Popularra EAJ Politika

