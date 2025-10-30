KOLDO KASUA
PPk Sanchezi Senatuko batzordean egindako galdeketaren zortzi une

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alderdi Popularrak Alejo Miranda de Larra senataria aukeratu du Pedro Sanchezi galdetzeko Koldo auziko ikerketa batzordean. Saioan zehar tentsio une eta etenaldi ugari bizi izan dira eta sarkasmoa erabili dute bai Mirandak, bai Sanchezek.

Pedro Sanchez Senatua PP Ustezko ustelkeria politikoa Politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan

Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du bere gain hartzen duela "atzoko eguna", izan ere, Estatu hileta izan zen atzo, eta egun horrek "zer esan nahi duen hausnartzen ari da", eta datozen egunetan "hausnarketa sakonagoa" egingo duela gaineratu du. Hori adierazi du Valentzian, GOIDIaren ondorioz hildako 237 biktimen omenezko Estatu hileta egin eta biharamunean. Biktima horietatik 229 Valentziako probintzian hil ziren.

