Gipuzkoako Batzar Nagusietan oposizio diren talde politikoekin hurrengo urterako asmoak negoziatzen hasi da Foru Aldundia
18:00 - 20:00
EITB

EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemoseko ordezkariak hartu dituzte ostiral honetan, aurrekontu proiektua azaldu eta horien iritziak jasotzeko. Lehen hartu-emana baino ez da izan, baina ezezko borobilik ez dute jaso. 

Gipuzkoa Gipuzkoako Foru Aldundia Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

18:00 - 20:00
Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta gasteiztarrekin partekatuko ditu instalazioak

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da". Erabakia ez dute ondo hartu ez Sumarrek ez EH Bilduk. EAJk, bere aldetik, bereari eutsi dio, eta zentroaren eredua bera dela eta ez zaiola gustatzen berretsi du.

