ELKARRIZKETA EUSKADI IRRATIAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

PSNrekin akordioa lortuz gero, Iruñeko udalaren aurrekontuak "inoiz izan diren kontu zabalenak" izango direla adierazi du Asironek

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Asironek argi esan du PSNrekin akordioa lortu eta Iruñeko udalaren aurrekontuak onartu egingo direla. Inoiz izan diren kontu zabalenak izango direla adierazi du Euskadi Irratian Asironek.

Iruñea Joseba Asiron Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Bilbok 751 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, aurten baino % 4,5 gehiago

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak udal aurrekontuen proiektua aurkeztu du, herritarren "beharrizanekin koherentea eta jasangarria" dela iritzita. Santutxuko ertzain-etxe berria, Deustuko suhiltzaile-parkea eta Emakumeen Etxea dira aurreikusten diren proiektu handienetako hiru. Gainera, Segurtasuna, Etxebizitza eta Zerbitzu Publikoak izango dira aurrekontuen ardatzak, Aburtoren hitzetan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X