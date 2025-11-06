Gorde
Pradales lehendakariak Tzitzikostas komisarioak Euskal Y-ari emandako "bultzada" txalotu du

El Lehendakari, Imanol Pradales REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/11/2025
Imanol Pradales. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Lehendakariak "plangintzatik gauzatzera pasatzea" eskatu du, eta, horretarako, beharrezkotzat jo du Parisko Gobernuaren inplikazioa eta konpromisoa. Gainera, 2026ko hasieran goi-bilera bat egitea espero du, "Euskadiren garapenerako lotura estrategiko" horretan aurrera egiteko.

Abidadura Handiko Trena Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

Pradales lehendakariak "gizartea aktibatzeko" deia egin du, euskal selekzioak ofizial izan daitezen aurrera egiteko

Imanol Pradales lehendakaria 41 euskal kirol federaziotako presidenteekin bildu da gaur arratsaldean. Bileran, selekzio horien ofizialtasuna sustatzeko moduaz hitz egin dute, Euskadiren nazioarteko proiekzioa indartzeko. Besteak beste, Pradalesek ziurtatu du ofizialtasunaren partida ez dela "bulegoetan soilik jokatzen”, eta motibazioaren eta aktibazio sozialaren beharra aldarrikatu du.

Basque Segurtasun Foroa Bilbon
Delituen gorakadaz eta segurtasunaren pertzepzioaz aritu dira Bilbon, Basque Segurtasun Foroan

Segurtasun mota guztiei buruz aritu dira dinamika parte-hartzaile batean 50 eragile inguru, Bilboko alkatea eta Segurtasun sailburua buru izan dituen ekitaldian.  Gizartearen sentimenduak kontuan hartuz egin behar den lana dela azpimarratu du Juan Mari Aburtok. Bingen Zupiriaren ustez, berriz, alderdi politiko batzuek nahita lotzen dituzte segurtasun eza eta migrazioa. Eztabaidari heldu eta modu gardenean aurre egiteko beharra nabarmendu du.

