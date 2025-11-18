Frankismoa
Demokraziaren aldeko borroka pil-pilean zebilen Euskadin Franco hil aurreko urteetan

Frankismoaren azken urteetan Euskadiko kaleetan bizi zen tentsio handia gogora ekarri dute Ramon Jauregui sozialistak, Tasio Erkizia ezker abertzaleko militante historikoak eta Gorka Knörr EAko eurodiputatu ohiak.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Frankismoa Alderdi Politikoak Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Arnaldo Otegik uste du Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi

Arnaldo Otegik uste du Eusko Jaurlaritzak ez duela EH Bildurekin itunik nahi. Are gehiago, horren atzetik erabaki politiko bat dagoela ziurtatu du Egun On saioan egindako elkarrizketan. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi du , gainera, "arinkeria handiarekin esaten direla gauza batzuk" eta "kontuz" aritu behar dela "zein adjektibo erabiltzen ditugun eztabaida politikoan".  Bestalde, azpimarratu du Bingen Zupiriak adierazi zuela "Euskal Hintxek edo zaletuek deituta zegoen manifestazioa ez zegoela legeztatuta eta baimendua. Guk ez genuen esan gezurretan ari zela. Zuk pentsa dezakezu, agian gezurretan dago edo agian ez dauka datu hori ordu horretan". 

