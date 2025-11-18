KOLDO KASUA
Sanchezek Cerdani buruz: "Erantzukizun politikoa hartu dugu, eta orain Justiziaren garaia da"

Sanchezek UCOren azken txostenari buruzko galderei erantzun die.
Agentziak | EITB

Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, gobernua "Justiziarekin elkarlanean aritu da" eta "irmo jokatu du"; hori dela eta, orain "ikerketen garapenaren zain egotea" dagokio.

UCOk adierazi du Cerdanekin lotutako enpresak Accionarekin lortutako "esleipenen % 2" jasotzen zuela.
Martxoak 3 eta Sanfermines 78 elkarteek Estatuari eskatu diote Francorik gabeko frankismoaren biktimak aitortzeko

Mozioak aurkeztuko dituzte hainbat udaletan osoko bilkurako taldeen atxikimendua eskatzeko eta udalbatzek Gobernuari eskatu diezaioten Estatuaren erantzukizuna onar dezala eta egiarako eskubidea bermatzeko benetako urratsak eman ditzala. Era berean, martxoaren 3ko elkartea minduta eta gutxietsita sentitu da, Martxoaren 3ko Memorialaren Fundazioko Patronatuak bilera egin duelako haiekin kontatu gabe.

Karmele Tubilla Santurtzi alkatea
Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"

Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du. 

