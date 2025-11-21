ABIADURA HANDIA
Abiadura Handiko Trenaren konexioan "inplikatzeko" eskatu dio Pradalesek Macroni gutun bidez

Imanol Pradales lehendakari
18:00 - 20:00
EITB

Javier de Andres EAEko PPko presidenteak Legebiltzarrean egindako galdera bati erantzunez, lehendakariak esan du atzerapenak "oztopo" direla Euskadiren garapenarentzat. Horregatik, gutun bana bidali die Emmanuel Madron Frantziako presidenteari eta Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroari, Hendaia-Dax-Bordele konexioan "inplikatzeko" eskatuz.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Abidadura Handiko Trena Politika

