Bingen Zupiriaren ustez, atxilotuen jatorriaren berri emateak "gezurraren eta estigmatizazioaren aurka borrokatzeko" balio du
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuaren arabera, neurriak "gauzak informazio egokiarekin argitzen laguntzen du", baina "batzuk itxura eman nahi dute datuak ezkutatu nahian gabiltzala". EH Bilduk, berriz, eskuinaren diskurtsoa elikatzea eta kritikei entzungor egitea leporatu dio sailburuari.
Zure interesekoa izan daiteke
Gasteizek erantzukizunak eskatu dizkio Estatuari 76ko martxoaren 3ko eta 78ko sanferminetako gertaerengatik
Beste hainbat elkarterekin batera Martxoak 3 eta Sanfermines 78 Gogoanek aurkeztutako mozioa onartu du Udalbatzak.
El Ventorroko jabeak adierazi du ez zituela Mazonen deiak entzun eta 18:30ak eta 19:00ak artean joan zela
Valentziako Generalitateak GOIDIAren inguruan egin zuen kudeaketa ikertzen ari den Catarrojako (Valentzia) epailearen aurrean deklaratu behar izan du ostalariak. Ez zuela Mazon telefonoz hitz egiten entzun esan du eta ez zitzaiola iruditu presidentea arduratuta zegoenik.
Sumarrek ez du Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzen jarraituko eta osoko zuzenketa aurkeztuko die aurrekontuei
Halaxe iragarri die Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak komunikabideei. Hernandezek salatu du Jaurlaritzak erakutsi duela ez duela Sumarrekin negoziatu nahi datorren urteko kontuei taldeak balizko babesa ematea.
Abiadura Handiko Trenaren konexioan "inplikatzeko" eskatu dio Pradalesek Macroni gutun bidez
Javier de Andres EAEko PPko presidenteak Legebiltzarrean egindako galdera bati erantzunez, lehendakariak esan du atzerapenak "oztopo" direla Euskadiren garapenarentzat. Horregatik, gutun bana bidali die Emmanuel Madron Frantziako presidenteari eta Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroari, Hendaia-Dax-Bordele konexioan "inplikatzeko" eskatuz.
Pradalesek diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko keinu bat egitea eskatu du
Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Estatuak diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko eskatu du. Lehendakariaren hitzetan, "Estatuak oraindik zor handia du Euskadik iraganean jasandako bidegabekerien aitorpenean".
Rosa Lluch Radio Euskadin: “Pozgarria da 25 urte geroago aita oroitu eta faltan botatzen dutela ikustea”
ETAk duela 25 urte hil zuen Ernst Lluchen alabaren hitzetan, "asko dago egiteko" erabateko lasaitasuna lortzeko bidean, baina baikorra da eta ziur dago "dena iritsiko zela".
Gorenak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu ostegunean kautelazko neurriak berrikusteko
Leopoldo Puente epaileak bista deitu ditu Koldo auzian ikertutako Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia. Fiskaltzak eta herri-akusazioek espetxeratzea eskatu dute.
25 urte dira ETAk Ernest Lluch hil zuela, elkarrizketaren eta bizikidetzaren giltzarri
Ekitaldia egingo dute 12:30ean Donostiako Konstituzio Plazan Ernest Lluch gogoratzeko, ETAk hil zueneko 25. urteurrenean. Omenaldi horrek elkarrizketaren eta bizikidetzaren aldeko apustuan jarriko du arreta.
Inbestiduraren gehiengoak gogor kritikatu du Garcia Ortizen aurkako zigorra
Epai osoa aztertu ondoren balorazio hobea egingo dutela esan arren, PSOEk, Sumarrek, ERCk eta EAJk epaiari buruz egindako lehen iritziek "kolpe judiziala" edo "politikaren judizializazioa" aipatzen dute.