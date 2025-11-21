Eusko Legebiltzarra
Bingen Zupiriaren ustez, atxilotuen jatorriaren berri emateak "gezurraren eta estigmatizazioaren aurka borrokatzeko" balio du

Nerea Kortajarena Bingen Zupiria
Nerea Kortajarena eta Bingen Zupiria. Argazkia: Eusko Legebiltzarra.

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuaren arabera, neurriak "gauzak informazio egokiarekin argitzen laguntzen du", baina "batzuk itxura eman nahi dute datuak ezkutatu nahian gabiltzala". EH Bilduk, berriz, eskuinaren diskurtsoa elikatzea eta kritikei entzungor egitea leporatu dio sailburuari.

