GERNIKAKO ESTATUTUA
EAJk Sanchez inplika dadila eskatu du, Estatutua betetzeko “oztopoak” gainditzeko

Maribel Vaquero EAJ PNV Euskadi Irratia
18:00 - 20:00

Maribel Vaquero, EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramailea, Euskadi Irratian

EITB

Maribel Vaquero EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, epemuga ez da aldatu eta eskualdatzeke dauden eskumenak abenduaren 31rako transferitu beharko dituzte.

EAJ EAEko Autonomia Estatutua Eguneko Titularrak Politika

Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"

Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela. Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.

