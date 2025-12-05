Ernaik Euskal Herrian zutik geratzen zen azken Osborne zezena bota du "sinbolo espainolista izateagatik"
Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak Euskal Herrian zutik geratzen zen azken Osborne zezena bota du bart, zehazki Ribabellosan (Araba), ikur "espainolista" dela iritzita.
Ernaik irudiak eta bideo bat argitaratu ditu X-n. Bertan, hainbat pertsona ikusten dira irudiaren euskarri metalikoak mozten eta soka batzuekin lurrera botatzen.
Erakunde horrek agiri bat argitaratu du, Osborneko zezenak "Euskal Herrian zeuden ikur espainolistak" direla esanez. 2024ko urrian, Nafarroan zegoen azkena ere eraitsi zuen Ernaik, Tuterako udalerrian.
Sabotaje hori azken egunotan egin dituzten ekintzen barruan kokatzen du, hala nola, PPren Bilboko egoitzari pinturaz egindako erasoa eta Gizarte Segurantzaren Gasteizko Diruzaintzaren egoitzatik Espainiako bandera bat kentzea.
Komunikatuan adierazi dutenez, ekintza horiek independentismoaren aldekoak eta "espainolismoaren" aurkakoak dira; izan ere, oharrean diotenez, "zapalkuntzarik gabeko herrialde bat eraikitzeko independentzia beharrezkoa da".
Ertzaintza bertaratu da, eta ingurua eta eraitsitako irudia ikuskatu ditu, baina, oraingoz, ez du diligentziarik ireki, salaketaren bat noiz jarriko zain.
Antxustegi, Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aferaz: "Lasai gaude, ziur gaudelako lege honek Konstituzioa betetzen duela"
"Jauzi kualitatibo bat da, larria eta negatiboa, baina lasai gaude lege hau legezkoa delako. Hori horrela, Jaurlaritzak alegazioak aurkeztuko ditu", adierazi du komunikabideen aurrean.
Arkaitz Rodriguez: “Orain arte euskarak izan duen babes legal apurra auzitan jar lezake EAEko Justizia Auzitegiaren erabakiak”
"Kontrara, uste dugu aukera bat ere izan daitekeela, Konstituzionalak jurisprudentzia alda lezakeelako, kasu honetan euskarari aterpe legala emanez, baina hori ikusteke dago, eta oldarraldi honen tamaina kontuan hartuta, oso baikorra izatea da", esan du EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak
Eusko Jaurlaritzak uste du delituak errepikatzen dituztenentzako legea "zentzu onean" doala
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzak eta Kataluniako Gobernuak egindako "presioaren" ondorioz egin du aurrera izapide horrek. Emandako datuen arabera, azken urtean Euskadin atxilotutako 8.000 pertsonetatik milak delitu bat baino gehiago egin dituzte.
Alderdi politikoek azken egunetako mehatxu eta erasoak gaitzetsi eta arbuiatu dituzte
Aste honetan PPren Bilboko egoitza pintura gorriz zikindu dute, Gasteizen hainbat politikariren irudiak zituen mehatxu pankarta bat agertu da eta Durangon jarritako ETAren biktimen omenezko plakak ere eraso dituzte.
PPk, PSOEk eta Juntsek akordioa lortu dute pertsona berrerorleei zigorra gogortzeko
EH Bildu eta Podemos Exekutiboko kideak erreformaren aurka agertu dira. Voxek eta EAJk bai babestu dute ekimena.
Esan sindikatuak gomazko pilotak berreskuratzea eskatu du "kale indarkeriaren gorakadaren aurrean"
Ohar batean, Athleticek eta PSGk datorren asteazkenean Bilbon jokatuko duten Txapeldunen Ligako partidaren inguruan prestatutako operatiboaren plangintzaren gaineko kezka adierazi du. ErNE eta Si.P.E. sindikatuekin batera, elkarretaratzea deitu dute ostiralerako Donostiako Ondarretako ertzain-etxean.
Atxilotuen jatorriaren berri ez ematea eskatu du PSE-EEk Eusko Legebiltzarrean
Sozialisten arabera, informazio hori Ertzaintzaren prentsa-oharretan argitaratzeak PPren eta Voxen diskurtsoaren alde egiten du, "immigrazioa eta delinkuentzia lotzeko". EH Bilduk mozio bat aurkeztu du datu horiek ez emateko, baina PSE-EEk kontra bozkatu du.
EH Bilduk "irmoki" gaitzetsi du Gasteizen agertutako pankarta, eta Bilboko EH Bilduk ere PPren egoitzako erasoa arbuiatu du
Koalizio subiranistaren iritziz, "kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik" adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei "erantzukizunez jokatzeko" deia egin die.
Eusko Legebiltzarrak tramitera onartu du zezen-ikuskizunen inguruko lege-proposamena
Hortaz, EAJk eta PSE-EEk aurkeztutako lege-proposamenak bidea egingo du Eusko Legebiltzarrean. Jeltzaleen eta sozialisten testua babestu dute PPk eta Voxek, EH Bildu abstenitu egin da eta Sumarrek kontra bozkatu du.