Sabotaje hori azken egunotan egin dituzten ekintzen barruan kokatzen du, hala nola, PPren Bilboko egoitzari pinturaz egindako erasoa eta Gizarte Segurantzaren Gasteizko Diruzaintzaren egoitzatik Espainiako bandera bat kentzea. Sare sozialetako mezuan jarri dutenez, "sinbolo espainolistek ez dute tokirik Euskal Herrian". 

Osborneko zezena eraistea. Argazkia: Ernai.
EITB

Azken eguneratzea

Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak Euskal Herrian zutik geratzen zen azken Osborne zezena bota du bart, zehazki Ribabellosan (Araba), ikur "espainolista" dela iritzita.

Ernaik irudiak eta bideo bat argitaratu ditu X-n. Bertan, hainbat pertsona ikusten dira irudiaren euskarri metalikoak mozten eta soka batzuekin lurrera botatzen.

Erakunde horrek agiri bat argitaratu du, Osborneko zezenak "Euskal Herrian zeuden ikur espainolistak" direla esanez. 2024ko urrian, Nafarroan zegoen azkena ere eraitsi zuen Ernaik, Tuterako udalerrian.

Komunikatuan adierazi dutenez, ekintza horiek independentismoaren aldekoak eta "espainolismoaren" aurkakoak dira; izan ere, oharrean diotenez, "zapalkuntzarik gabeko herrialde bat eraikitzeko independentzia beharrezkoa da".

Ertzaintza bertaratu da, eta ingurua eta eraitsitako irudia ikuskatu ditu, baina, oraingoz, ez du diligentziarik ireki, salaketaren bat noiz jarriko zain. 

Politika Gazteak

