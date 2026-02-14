PSE-EE euskal politikaren benetako ardatza dela aldarrikatu du Eneko Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan du besteek hitz egiten duten bitartean, sozialistak lanean ari direla eta "ardatza" direla euskal politikan. Zumarragan egin duen ekitaldian, Pasaiako portuaren interes orokorra mantentzeko beharra azpimarratu du, gainea, bestela Arcelor Mittalek bere produkzioa nondik aterako ote duen galdetuz.
Estatu indarkeriaren biktimak ofizialki aitortzeko legea eskatu du Euskal Herriko Torturatuen Sareak
Sareak II. Batzar Nazionala egin du gaur Eibarren, eratu zenetik urtebetera. 5.000 kasu baino gehiago dokumentatu ostean, horiek guztiak "aitortzeko garaia da".
Santurtzin gehiengo alternatiboa osatzeko aukera dagoela uste du EH Bilduk
Santurtzin, udalean EAJ ordezkatu lezakeen gehiengo bat osatzeko aukerak ikusten ditu EH Bilduk. Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak adierazi duenez, udal taldeen ardura izango da balizko akordio bat osatzea. Eta gaineratu du, Santurtziko alkatearen dimisioaren ondoren gertatutakoak argi islatzen duela "EAJren kudeaketa publikoa ulertzeko modua amaituta" dagoela. Atzo Radio Euskadiko 'Ganbara' saioan egindako elkarrizketan, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan zuen, ordea, ez duela Santurtziko alkatetza galtzeko arriskurik ikusten.
Angela Murillo Auzitegi Nazionaleko epaile polemikoa hil da, 73 urte zituela
Besteak beste, Bateragune auzian eta 18/98 makroepaiketan egin zen ezagun. 30 urte luzeko ibilbidean, ETAko kide zirelakoan epaitutako akusatu batzuekin izandako aurrez aurrekoengatik eta inpartzialtasun faltagatik egin zen mediatiko Murillo.
UPNk Ibarrola aukeratu du Nafarroako hauteskundeetarako zerrendaburu, botoen % 85ekin
Ibarrolak esan du "Nafarroak behar duen aldaketa politikoa gidatzeko konpromisoarekin" heltzen diola erronkari, eta azpimarratu du bere alderdia dela "benetako alternatiba bakarra".
Hizkuntza politika berriak eragile ezberdinekin eraikitzea helburu duen prozesua hasi du EH Bilduk
Euskarak “momentu kritikoa” bizi duela ikusita, “eskala handiko erreakzioa” lortu nahi du koalizioak. Horretarako, euskararen komunitate osoaren eta adituen parte-hartzea izango duen prozesua egingo dute hurrengo asteetan.
PSE-EEk EAJri eskatu dio argitzeko Santurtzin presioa egin ote zuen gertuko jendea kontratatzeko, eta esan du “ez dela trukerako txanpona izango”
Sozialistek auzi hori Trapagarango egoeratik bereizi dute —bertan gutxiengoan gobernatzen dute—, eta udalaz gaindiko akordioak baztertu dituzte.
EH Bilduk berriro irabaziko luke Gasteizen eta 8 zinegotzi izango lituzke, eta PSE-EEk eta EAJk 6 zinegotziei eutsiko liekete
PPk egun dituen 6 ordezkarietako bat galduko luke, Elkarrekin alderdiak zinegotzi bat mantenduko luke eta Voxek lehen aldiz lortuko luke ordezkari bat.
Estebanen ustez, PSE-EE hauteskundeei begira dago, eta horregatik areagotu ditu EAJren kontrako kritikak
Herri Irratian eskaini duen elkarrizketa batean EAJren EBBko presidenteak esan duenez, Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak "dena antolatuta du zarata egiteko", benetan ez dagoelako lasai hitz egin ezin daitekeen eztabaida sakonik.
Ikurrina eztabaida legegiletik kanpo geratu da Idahon, eta eraikin ofizialetan jarraitu ahal izango du
Lehendakariak Idahoko Estatuko Ordezkarien Ganberari horren inguruko azalpenak igorri ostean, Eusko Jaurlaritzak esan du ez dutela ikurrina debekatuko.