PSE-EE euskal politikaren benetako ardatza dela aldarrikatu du Eneko Anduezak

18:00 - 20:00
EITB

Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan du besteek hitz egiten duten bitartean, sozialistak lanean ari direla eta "ardatza" direla euskal politikan. Zumarragan egin duen ekitaldian, Pasaiako portuaren interes orokorra mantentzeko beharra azpimarratu du, gainea, bestela Arcelor Mittalek bere produkzioa nondik aterako ote duen galdetuz.

Gipuzkoa PSE EE Politika Eneko Andueza

Santurtzin gehiengo alternatiboa osatzeko aukera dagoela uste du EH Bilduk

Santurtzin, udalean EAJ ordezkatu lezakeen gehiengo bat osatzeko aukerak ikusten ditu EH Bilduk. Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak adierazi duenez, udal taldeen ardura izango da balizko akordio bat osatzea. Eta gaineratu du, Santurtziko alkatearen dimisioaren ondoren gertatutakoak argi islatzen duela "EAJren kudeaketa publikoa ulertzeko modua amaituta" dagoela.  Atzo Radio Euskadiko 'Ganbara' saioan egindako elkarrizketan, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan zuen, ordea, ez duela Santurtziko alkatetza galtzeko arriskurik ikusten.

