Zapaterok ukatu egin du Plus Ultrarekin "inolako harremanik" izatea, eta gezurtatu egin du Abalosekin zein beste agintari batzuekin bilerak egin izana
Espainiako Gobernuko Presidente ohiak agerraldia egin du, astelehen honetan, Senatuan Koldo auziari buruz egiten ari diren ikerketa batzordean, eta UPNk Plus Ultrarekin duen loturari buruz egindako galderak erantzun ditu, besteak beste.
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak agerraldia egin du astelehen honetan Senatuan, Alderdi Popularrak eskatuta, eta bertan ukatu egin du Plus Ultra airelinearen erreskatearekin "inongo zerikusirik" izatea. Jose Luis Abalosekin zein beste agintari publiko batzuekin bilerak egin zituela dioten informazioak "faltsukeria hutsa" direla esan du.
Hala azaldu du presidente ohi sozialistak Koldo auziari lotutako ikerketa batzordean, eta behin eta berriz ukatu du airelinea erreskatatzeko bitartekari lanak egin izana zein hura erraztu izana.
Testuinguru horretan, Zapaterok azpimarratu du ez duela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin Plus Ultraren erreskateari buruz hitz egin, ez eta Exekutiboko beste ezein kiderekin ere. Zapaterok esan du, anekdota gisa, Koldo auziari buruzko ikerketa batzordearen inguruko "sentsazioez" aritu izan dela Sanchezekin noiz edo noiz.
Plus Ultraren presidentea ezagutzen duen galdetuta, Zapaterok esan du balitekeela noizbait hura agurtu izana, "milaka pertsona" agurtzen dituen heinean, baina argitu duenez, ez du inoiz "ez komunikaziorik ez bilerarik izan" harekin.
"Ez dut inoiz Plus Ultrarekin inolako harremanik izan, eta ez didate inoiz ezer eskatu Plus Ultraren mesederako", esan du behin baino gehiagotan Zapaterok.
Plus Ultrari buruz hitz egiteko Jose Luis Abalos ministroarekin bildu izan zela dioten "informazioen" aurrean, Zapaterok adierazi du Garraio ministro ohiak berak ukatu egin duela, eta argitu du behin bakarrik bildu zela harekin, Abalos ministro zenean, eta erreskatearen ostean.
Zehaztu duenez, Pedro Saura Garraio idazkariordeak ere ukatu egin du berarekin bildu zela Plus Ultrari buruz hitz egiteko. "Ez nuen ezein agintari publikorekin ez ezein langile publikorekin hitz egin Plus Ultraren erreskateari buruz".
Zure interesekoa izan daiteke
EHUren Arabako campusa jendez hustu dute, hainbat lagunek ke poteak jaurti baitituzte
11:30 aldera, Arabako campuseko bost fakultatetan ke poteak bota dituzte. Alarmak jo du, protokoloa aktibatu dute eta eraikinak jendez hustu dituzte. Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urtemugarako antolatutako ekitaldi bat iragartzeko egin du omen du ekintza Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialistak.
Juan Mari Aburto: “Bilboko turismo tasa nekez sartuko da indarrean aurten”
Bilboko alkateak onartu du 2026an aktibatu nahiko lukeela tasa turistikoa, horrek izango lukeen eragin ekonomikoagatik, baina ohartarazi du epe administratiboek zaildu egiten dutela. Ordenantza, ziurrenik, datorren urterako onartuko da. Aburtok gogorarazi du turismoa tokiko ekonomiaren % 8 dela, eta diru-bilketak bilbotarren bizi-kalitatea hobetzeko eta hiriko garapena eta enplegua indartzeko balioko duela.
"Ez du zentzurik M3aren erantzukizuna gobernu sozialista bati eskatzea, biktimak gu izan ginelako"
Martxoaren 3ko sarraskiaren erantzukizun eskaeraren inguruan mintzo da Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusia, Radio Euskadiko Boulevard irratsaioan egindako elkarrizketan.
Anduezak ohartarazi du beharrezkoa dela demokrazia "sendotzen jarraitzea"
Frankismoaren ondorengo lehen mitinaren 50. urteurrena ospatu du PSE-EEk Eibarren, Astelehena frontoian egin baitzuten lehen ekitaldi hura. Anduezaren esanetan, ordutik demokraziari ekarpenak egin dizkio Alderdi Sozialistak, nahiz eta orain arriskuan egon.
EAJk eskuin-muturrari aurre egiten jarraituko duela adierazi du Unai Hualdek
Amaiurren egindako ekitaldi batean, Unai Hualde Napar Buru Batzarreko presidenteak esan du EAJk eskuin-muturrari aurre egiten jarraituko duela, Manuel de Irujok bezala.
Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak informazioa eta laguntza eskaini dizkie Ekialde Hurbilean dauden EAEko herritarrei eta enpresei
Israelek eta AEBk Irani egindako erasoak segurtasunean, aire konexioetan eta mugikortasunean izan ditzakeen eraginaren aurrean, "laguntza eta koordinazio instituzional guztia" eskaini die. Lasai egoteko eta alferrikako joan-etorriak saihesteko gomendatu die.
Pradales Belgikako lehen ministroarekin bilduko da Bruselara egingo duen hirugarren bidaia ofizialean
Lehendakaria Bruselara joango da martxoaren 3tik 4ra, Euskadik Europan duen papera indartzeko eta 2028tik aurrerako kohesio-politikari buruzko goi-bilera batean parte hartzeko.
Burujabetza handiago baten beharra azpimarratu du Gure Eskuk
Gure Esku mugimendu herritarrak bigarren konferentzia subiranista egin du Bilbon, eta egun burujabetzak eta nazioak nola eraikitzen ari diren aztertu du. Burujabetza handiago baten beharra azpimarratu dute bertan, eta eredu propioa aldarrikatu.
EAJk Itziar Carrocera zinegotzia aukeratu du Santurtziko alkategai
Elkarrekin Podemosek iragarpena egin duen egun berean izendatu dute. Hain zuzen ere, alderdi horrek adierazi du Miren Matanzas buru duen EH Bilduren hautagaitzaren alde bozkatuko duela martxoaren 5ean egingo den inbestidura-saioan.