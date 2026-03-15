Otegi: "Gure izenean ez dago gerra inperialistarik, ez herrien aurkako erasorik"
EH Bilduren idazkari nagusiak gogorarazi du duela 40 urte Hego Euskal Herriak ezetz esan ziola erreferendum batean NATOri, eta koalizioak defendatzen duena "autodeterminazioa, gerrarik ez, bakeari bai, eta herrien burujabetza" dela.
Gaztela eta Leongo Gorteetako 82 ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak abian dira
PP da garaipena errepikatzeko faborito. Datorren legegintzaldian 82 ordezkari izango dira Gorteetan, aurrekoan baino ordezkari bat gehiago izango baitu Segoviak.
Garmendiak uste du aireportuen inguruan akordioa egongo dela, baina baztertu egin du Pasaiako Portua desklasifikatzea
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariaren esanetan, "akordio lortuko da" EAEko aireportuak kudeatzeko aldebiko erakunde bat sortzearen inguruan. Bestelako iritzia plazaratu du Pasaiako Portuaren harira, eta baztertu egin du interes orokorreko sailkapena kentzea. Izan ere, klasifikazio hori kentzeak portua "degradatu egingo luke eta dituen 400 lanpostu zuzenak arriskuan jarriko lituzke".
Ireki dituzte hauteslekuak Iparraldean, 160 herriko etxeetako ordezkariak jokoan
Ipar Euskal Herriko 160 auzapez aukeratuko dituzte igande honetan eta, bigarren itzulia bada, hilaren 22an. Ezkerra zatituta aurkeztu da, EH Baik azken urteotako emaitza onak berretsi nahi ditu eta EAJk bere eragina handitu nahi du.
Berdintasunaren alde borroka egiteko deia egin du Anduezak
Gizarte askeago baten alde egindako lana aitortzen duten Bidegileak sariak banatu ditu Euskadiko Alderdi Sozialistak. Ekitaldian "berdintasunaren alde borrokatzeko" deia egin die sozialistei Eneko Anduezak.
Hauteskundeak egingo dituzte Gaztela eta Leonen igandean, eta PP da faborito
Alderdiek Gorteetan duten ordezkaritza handitu nahi dute, aurrerantzean 82 prokuradore izango baitituzte (orain baino bat gehiago), eta 42 beharko dira gehiengo absolutua izateko.
Eusko Jaurlaritzak eta EHUk 2027-2030rako unibertsitate-plan berriaren oinarriak adostu dituzte
Lehen bilera horretan, Unibertsitate Sistemaren Planean jaso nahi diren bost ardatz nagusiak finkatu dituzte. Datozen hilabeteotan, ekintzak eta azpiegitura egokiak bermatzeko plangintza zehaztuko dituzte.
Euskadik ordezkari bana izango du Unescon eta Munduko Turismo Erakundean
Euskadirentzat aukera da interes berezia duten arloetan (kulturan, hizkuntzan, ondarean, hezkuntzan, zientzian, turismoan eta jasangarritasunean) solaskide izateko eta eragina izateko gaitasuna handitzeko.
Hauteskundeen eraginez ezin dituela presidenteak bildu esan die Espainiako Gobernuak Pradalesi eta Clavijori
Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak azaldu duenez, "Presidenteen Biltzarrak arau bat du: presidente guztiek egon behar dute, eta ez dira baldintzak betetzen". Izan ere, igande honetan hauteskundeak egingo dituzte Gaztela eta Leonen, eta inbestiduraren zain daude Extremaduran eta Aragoin.
Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak Euskadik Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean parte hartzeko akordioa sinatu dute
Estaturik gabeko nazioak diren Flandria, Quebec edo Katalunia bezala, Euskadi Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundearen (UNWTO) kide elkartu izango da aurrerantzean.