Euskadik, Gaztela-Mantxak eta Kanariek bitartekotza independentea proposatu diote Osasun ministroari, greba medikoa desblokeatzeko
Euskadiko, Gaztela-Mantxako eta Kanarietako osasun-arduradunek gutun bat bidali diote Monica Garcia Osasun ministroari. Bertan, Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza independentea proposatu dute, greba-batzordearen eta Ministerioaren arteko elkarrizketa errazteko eta greba desblokeatzeko.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, Jesus Fernandez Sanz Gaztela-Mantxako Osasun kontseilariak eta Esther Monzon Kanarietakoak gutun bat bidali diote Monica Garcia Espainiako Osasun ministroari greba medikoan bitartekari independente bat izendatzea eskatzeko.
Gutunean, erkidegoetako osasun-arduradunek bitartekari independente bat izendatzeko proposatu dute, Osasun Ministerioaren eta greba-batzordearen artean elkarrizketarako esparru neutral gisa jardun dezan. Horren helburua izango litzateke negoziazio konstruktiboa izateko espazio bat irekitzea, elkarrekiko konfiantza-giroa sortzea eta gatazkaren ondorioak pazienteengan eta osasun-zerbitzuetan luzatzea saihestuko duen irtenbide bateratu bat bideratzen laguntzea.
Proposamenak jasotzen duenez, Pazienteen Erakundeen Plataforma erakunde egokia izan daiteke bitartekari-lan hori egiteko, independentzia handia eta interes orokorrarekiko konpromisoa baitu. Nolanahi ere, azpimarratu dute estatu-mailan hautatzen dela bitartekaria, eta premiazkoa dela bitartekaritza-mekanismo eraginkor bat lehenbailehen abiaraztea.
Osasun-arretan duen eragina
Estatutu markoaren inguruan kolektiboaren eta Osasun Ministerioaren artean dauden desadostasunek eragin dute greba hori, horien esanetan, eta estatu-mailako gatazka den arren, ondorioak zuzenean pazienteei eta osasun-zerbitzuei eragiten diete, tentsioa areagotuz.
Gutunaren arabera, grebaren eragin asistentziala oso handia da, eta presio handiagoa egiten du autonomia-erkidegoetako osasun-sistemetan. Horregatik, eskutitzaren igortzaileek ezinbestekotzat jotzen dute osasun-arretaren jarraipena eta kalitatea bermatuko dituen elkarrizketa bidezko irtenbidea bilatzea.
Ministroari bidalitako gutunean adierazi dutenez, gobernu autonomikoak oso kezkatuta daude Ministerioaren eta medikuen arteko elkarrizketan aurrerapen nabarmenik egin ez delako, eta bitartekaritza-kanal independente bat irekitzeak elkar ulertzen lagundu dezakeela erantsi dute.
Autonomia-erkidegoetako osasun-arduradunak Ministerioaren esanetara jarri dira, elkarrekin lan egin dezaten gatazka modu positiboan konpontzeko.
