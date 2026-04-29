Lan-eskaintza guztietan zenbait postutako hizkuntza eskakizuna aurrerago lortzeko aukera ezartzea proposatu du EAJk
Sozialistekin akordioa erdiestea ezinezkoa izan ondoren, EH Bilduri eskari zuzen bat egin dio EAJk: "gutxienez abstentzio" batekin jeltzaleen planteamendua ahalbidetzea, eta hortik aurrera, elkarrekin "emaitzak ebaluatu" eta "urrats berriak" adostea.
Euskal Enplegu Publikoaren Legea moldatzeko proposamenei zuzenketak aurkezteko epea ia agortzear dela —bihar amaituko da—, EAJk hiru aurkeztu dizkio berak egindako lege-proposamenari. Proportzionaltasunean sakontzea eta lan-eskaintzetan derrigortasun data atzeratua ezartzea dira gakoak. Hau da, deialdi guztietan derrigorrean plaza kopuru jakin bat egotea, zeinetan euskara profila geroago eskuratzeko aukera izango den.
Arratsaldean Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldi batean, Markel Olano eta Joseba Diez Antxustegi legebiltzarkide jeltzaleek azaldu dituzte zuzenketen nondik norakoak. Uste dute egun indarrean dagoen legeak "emaitza onak" eman dituela, eta beraz, "akats bat litzateke" arau hori arriskuan jartzea. Horregatik, egungo sistema "indartzea" eta "errespetatzea" da aurkeztutako emendakinetan proposatu dutena.
Bi dira planteatu dituzten "mugimendu politikoak", Olanok azaldu duenez: batetik, proportzionaltasunaren kontzeptuan sakontzea, profilen ereduari eutsita. Legea moldatuta eta dekretu bat onartuta bermatuko lukete hori. "Derrigortasun indize orokorrik ez da egongo, baina erakunde bakoitzak berea izango du", eta hori arautzeko "dekretu bat onartuko du Eusko Jaurlaritzak". Besteak beste, tokian tokiko errealitate soziolinguistikoa eta plaza bakoitzaren beharrak hartuko dira kontuan, proportzionaltasun maila ezartzeko.
Bigarren mugimendu politikoa, berriz, "oso transzendentala" izango dela azaldu du: lan-eskaintzetan, derrigortasun data atzeratua duen plaza kopuru jakin bat ezinbestean ezartzea nahi du EAJk. Orain arte, aukerakoa zen. Modu horretan, sartu daiteke pertsona bat administrazioan bere lanpostuari dagokion hizkuntza eskakizuna izan gabe, eta "baliabideak eta epeak" eskainiko zaizkio euskara ikasteko. "Zer lortu nahi da? Hemendik aurrera inork ez esatea epaitegietan, hizkuntza ez jakiteagatik diskriminatu egin dela norbait".
Irakurketa politikoa ere egin du Olanok. Jeltzaleek uste dute EH Bilduk mahai gainean jarri duen proposamena baino "egingarriagoa" dela eurena, EH Bilduk eredua "goitik behera" aldatzea proposatzen duelako. Hala, bi planteamenduak "oso urrun" daudela jakitun, eta "blokeo" egoera saihesteko, eskari zuzen bat egin diote koalizioari: ahalbidetu dezatela "EAJren proposamena gutxienez abstentzio batekin", eta behin hori eginda, elkarrizketa bide bat abiatzea, "emaitzak ebaluatu" eta "aurrera begirako urratsak" adosteko.
EH Bilduk iazko ekainean erregistratu zuen bere proposamena Legebiltzarrean. Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza izanik, euskal administrazio publikoen hizkuntza ofiziala da, gaztelania bezala, eta zerbitzu zein lanerako hizkuntza izango da”. Abiapuntu horrekin, koalizioaren proposamena da euskara eta gaztelania parekatzea eta bi hizkuntza ofizialen ezagutza irizpide orokor izatea administrazioan, "malgutasunez eta modu progresiboan".
PPko B kutxako ikertzailearen esanetan, Rajoy ez aipatzeko eskatu zioten
Era berean, txostenean Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi ohiaren izena islatzen utzi ez ziotela ziurtatu du, kontu bateko ahaldun gisa agertzen zen arren.
Lehendakaria EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa baretzen saiatu da, eta Jardunbide Politiko Eredugarriaren aldeko Ituna mahaigaineratu du
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak azaldu duenez, EAJren eta PSEren sailburu guztiek itun horri “lotzea” onartu dute. “Gaur inoiz baino indar handiagoa du”, adierazi du.
Aldamak Pedro Sanchez “talde antolatuaren” buru gisa jo du
Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, enpresariak epailearen aurrean esan du eraikuntza enpresa batzuek herri lanen lizitazioak irabazi zituztela komisioak ordaintzearen truke.
Hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida amaitzear da, akordiorik gabe
Eusko Legebiltzarrak Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea agortzear da. EAJ, EH Bildu eta PSE-EE negoziatzen jarraitzen dute euskara eskakizunen inguruan.
Pedro Sanchezek eskua luzatu dio EAJri eta legegintzaldia amaitzeko "bidelagun ona" dela dio
"Zuk jakingo duzu nola iritsi nahi duzun hauteskunde deialdira, bidelagunak nahi dituzun ala ez, presidente", galdegin dio Vaquerok. "Jakina, bidelagunak nahi ditut, gainera, onak, Euzko Alderdi Jeltzalea bidelagun ona da", erantzun dio Sanchezek.
Albiste izango dira: EAJren eta PSE-EEren arteko krisia, Surne Bilbao FIBAko Europako finalean eta Emirerri Batuek LPEE utzi dute
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EAJk bertan behera utzi du sozialistekin gaur egitekoa zuen bilera, PSEk sareetan mezu "lotsagarria" jarri ostean
Aitor Estebanek Euskadi Irratian adierazi du estatus berriari buruzko negoziazioek “aurrera egin" dutela eta lanean jarraitzeko “oinarria" badagoela. Sozialistek EAJko buruzagiaren muntaketa batekin erantzun dute sare sozialetan, eta horrek jeltzaleen haserrea piztu du.
EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua
Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" jo du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena. "EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integralean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.
Espainiak 40.000 milioi euroraino handitu du gastu militarra, eta gehien gastatzen duten 15 herrialdeen artean dago
Centre Delàsek astelehen honetan aurkeztu duen txosten batean esparru militarra bideratutako gastuak gehitu dizkio Defentsa Ministerioko aurrekontuari; hala nola ikerketarako partidak, atzerriko operazioak, partida industrialak eta abar. Horrek guztiak partida osoa BPGaren % 2,42ra igotzen dutela salatu du.