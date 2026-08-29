Urte politiko berria

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Feijook iragarri du PPk CNIko zuzendariak Senatuan agerraldia egiteko eskatuko duela

Iragarkia
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de apertura del curso político del PP, a 29 de agosto de 2026, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, Galicia (España). El encuentro de este año ha estado condicionado por la crisis migratoria de Ceuta, en un inicio de curso que precede además a un periodo con varias citas electorales en el horizonte. Elena Fernández / Europa Press 29 AGOSTO 2026 PARTIDO POLÍTICO 29/8/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Cerdedo-Cotobade Pontevedrako herrian hasi du PPk urte politiko berria. Bertan, Alberto Nuñez Feijook iragarri du bere alderdia Ceutako krisian gertatutakoa argitzeko Auzitegi Nazionalean abiatutako auzi judizialean aurkeztuko dela, eta aurreratu du irailaren 2an hiri autonomora joango dela Ceutaren Egunean parte hartzera.

PP Alberto Núñez Feijóo Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadiko eskumenen transferentziarekin Sanchezen gobernuaren konpromisoa defendatu du Hurtadok

Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburu eta PSEko Arabako idazkari nagusiak defendatu du Pedro Sanchezen gobernuaren konpromisoa Euskadiko eskumenen transferentziarekin. Horrela erantzun die Imanol Pradalesen hitzei, lehendakariak esan ostean "errespetu falta zela Gizarte Segurantzaren transferentziak jasotako ezetza". Hurtadok Radio Euskadin PSOEren jarrera negoziatzailea azpimarratu du.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"

Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen; horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean.

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