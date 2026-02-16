PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: huelga del personal médico, traspaso de aeropuertos y aviso amarillo por lluvia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

Osakidetza medikuak greba donostia protesta
Protesta de los médicos, en Donostia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: medikuen greba, aireportuen eskualdatzea eta abisu horia euriagatik
author image

EITB

Última actualización

Los principales temas que se abordarán hoy, 16 de febrero de 2026, a continuación::

  • Huelga del personal médico: El personal médico y facultativo de todo el Estado español están llamados a la huelga esta semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad español, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.
  • Traspaso de aeropuertos: La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, se reunirá hoy en Madrid en el marco de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias para analizar el traspaso a Euskadi de los aeropuertos de interés general situados en la comunidad. La cita tendrá lugar en el Ministerio de Política Territorial y, tras el encuentro, la consejera comparecerá para informar del resultado.
  • Aviso amarillo por lluvia: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un aviso amarillo por precipitaciones persistentes que afectará a Bizkaia y Gipuzkoa durante todo el día. Según la previsión de Euskalmet, la entrada de un nuevo frente frío dejará lluvias abundantes y continuas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde se podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.
Huelgas Eguraldia Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X