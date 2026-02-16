TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango da: medikuen greba, aireportuen eskualdatzea eta abisu horia euriagatik

Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Osakidetza medikuak greba donostia protesta
Medikuen protesta, Donostian. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Otsailaren 16 honetan lerroburu izango diren gaiak, hemen:

  • Medikuen greba: Espainiako Estatuko medikuak grebara deituta daude aste honetan, Espainiako Osasun Ministerioak bultzatutako estatutu markoaren aurka egiteko. Hainbat sindikaturen oniritzia du estatutu marko horrek, baina medikuek uste dute testu propio bat merezi dutela, euren berezitasunak eta erantzukizunak aitortuko dituena.
  • Aireportuen eskualdatzea: Maria Ubarretxena Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburua Madrilen bilduko da gaur, Aireportuen Kudeaketarako eta Azpiegituretarako Aldebiko Azpibatzordearen esparruan, erkidegoan dauden interes orokorreko aireportuak Euskadira eskualdatzea aztertzeko. Bilera Lurralde Politikako Ministerioan izango da, eta, bileraren ondoren, sailburuak agerraldia egingo du emaitzaren berri emateko.
  • Abisu horia euriagatik: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du euri-jasengatik Bizkaian eta Gipuzkoan egun osoan zehar. Euskalmeten iragarpenaren arabera, fronte hotz berri batek euri ugari eta etengabeak utziko ditu, batez ere Kantauri isurialdean, 24 ordutan metro koadroko 60 litro baino gehiago bota ditzakeelako.
