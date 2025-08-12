El incendio de Carcastillo afecta a una superficie total de 220 hectáreas, según el Gobierno de Navarra

El incendio forestal de Carcastillo ha afectado a una superficie total de 220 hectáreas, según los últimos datos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio ambiente. De ellas, 182 hectáreas corresponden a pino Alepo, tanto de repoblación como monte natural.

Mientras, los servicios de extinción continúan trabajando en el lugar con apoyo de los medios aéreos. Tras perimetrar la zona durante la jornada de ayer lunes, los bomberos realizan labores de refresco y control de puntos calientes con la ayuda de dos helicópteros. Preocupa que el cambio de viento de esta tarde, junto con las altas y extremas temperatura,s vuelva a avivar las llamas.

Según ha informado SOS Navarra, "las condiciones meteorológicas siguen siendo muy adversas" por las altas temperaturas y la escasa humedad del terreno. Cabe recordad que la Comunidad Foral está en alerta naranja por calor (se esperan temperaturas de 39 grados en algunas zonas), y el riesgo de incendios es muy alto.

La consejera de Interior, del Gobierno de Navarra, Amparo López, afirmó ayer, que la causa fue "acción humana". "Se descarta cualquier actividad agrícola o forestal. Eso no quita para que ese tipo de actividades, como otras actividades, sean potencialmente de riesgo", ha añadido.

El incendio que desde el sábado a la noche se mantiene activo en un paraje forestal de la localidad navarra de Carcastillo pudo ser estabilizado y perimetrado ayer por la tarde. Esta noche han continuado con los trabajos de las brigadas sobre el terreno mientras que las labores de los medios aéreos se han retomado esta mañana.