A falta de apenas unas horas para que estalle la Aste Nagusia de 2025, Bilbao ha amanecido nerviosa. Comenzando este sábado y hasta el próximo domingo, la capital vizcaína vivirá una vez más sus nueve días de fiesta.

A las 18:00 horas de la tarde tendrá lugar la recepción oficial de las instituciones en el Teatro Arriaga y, una hora más tarde, a las 19:00 horas, será la propia Marijaia la que salga al balcón del teatro para saludar a la multitud que se espera que se reúna en la Plaza Arriaga desafiando al calor. En esta ocasión, Francis Díez (cantante del grupo musical Doctor Deseo) será el encargado de leer el pregón, mientras que Olatz Agirre, comparsera de Txori Barrote, lanzará el txupinazo que dará comienzo a la Aste Nagusia de Bilbao.

Pasada la adrenalina del estallido, a las 20:00 horas llegará el turno del txosnagune y, junto con la apertura del recinto, arrancará un nutrido programa que se prolongará del 16 al 24 de agosto, con más de 500 actividades organizadas para las fiestas de este año por el Ayuntamiento de Bilbao y más de 600 por Bilboko Konpartsak.

Fiestas libres de agresiones

Este año los diferentes agentes festivos han puesto especial énfasis en la importancia de evitar las agresiones y garantizar la seguridad, ya que esta misma semana el Ayuntamiento de Bilbao y las comparsas han presentado una campaña conjunta contra las agresiones machistas, racistas y LGTBIQfóbicas bajo el nombre 'Respeto Nagusia'.

Así, el Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad para estos días, en el que participará el 90% del personal de la Policía Local de la ciudad. Asimismo, en el marco de la campaña anteriormente citada, activará este año un protocolo específico de asesoramiento y actuación ante agresiones racistas.

El alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, ha abogado este viernes por una Aste Nagusia "emocionante, libre y segura" y ha pedido respeto y convivencia.