Será noticia: Duelo en Irun por el accidente de montaña de Panticosa, Ley de medidas urgentes sobre vivienda y discurso de fin de año de Chivite
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 30 de diciembre de 2025:
- Duelo en Irun por el accidente de montaña en Panticosa: Tres personas, entre ellas un hombre de Irun de 48 años y dos aragoneses, han fallecido en un alud registrado en la cara oeste del pico Tablato, en la zona de los Baños de Panticosa (Huesca). El alud ha sorprendido a un grupo de seis esquiadores de montaña. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que, además de las tres víctimas mortales, una cuarta persona ha resultado herida. Se trata de una mujer de 29 años de Ordizia (Gipuzkoa) que presenta un cuadro de hipotermia leve. Ha sido trasladada al hospital de San Jorge de Huesca.
- Ley de medidas urgentes sobre vivienda, en vigor: La nueva ley vasca en materia de vivienda, suelo y urbanismo aprobada el pasado 11 de diciembre en el Parlamento Vasco entrará en vigor este martes después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Esta norma tiene como objetivo intervenir en el sector para movilizar suelos que facilite la promoción de viviendas, tanto libres como protegidas, especialmente para el alquiler, acelerar y aligerar los procedimientos administrativos y acotar la proliferación de los pisos de uso turístico.
- Discurso de fin de año de María Chivite: La presidenta navarra realizará el habitual discurso de fin de año en el que repasará la actualidad política navarra.
Dada de alta la mujer herida este lunes en el alud de Panticosa (Huesca)
La mujer que resultó herida este lunes tras ser arrollada por un alud en Panticosa (Huesca), en el que fallecieron tres personas, y que fue trasladada herida leve por hipotermia hasta el hospital San Jorge de Huesca ha sido dada de alta esta mañana, según ha informado el Gobierno de Aragón.
Condenados a penas de internamiento en régimen cerrado dos menores involucrados en un intento de asesinato de otro menor en Donostia
Cuatro personas, estos dos menores y otros dos adultos que serán juzgados en marzo, intentaron asesinar a cuchilladas de un menor el pasado 13 de marzo, porque la víctima había "coqueteado" con la novia de uno de ellos durante las clases.
Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".
El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña. ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.
El alud se ha producido tras la fractura de una placa de nieve
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, ha destacado que en la montaña "el riesgo cero no existe", y ha recordado la importancia de salir perfectamente equipado y habiendo consultado todos los riesgos.
El presidente de Aragón lamenta que un "golpe de mala suerte haya segado la vida de tres montañeros expertos"
El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que las tres víctimas mortales tenían amplios conocimientos de meteorología y de la montaña, y que lo ocurrido hoy en el pico Tablato de Panticosa ha sido un "golpe de mala suerte".
Un vasco y dos aragoneses muertos por un alud en Panticosa
Uno de los fallecidos es un hombre de 48 años de Irun; el alud, ocurrido en una zona muy frecuentada por esquiadores de montaña, ha dejado además una mujer de Ordizia herida con hipotermia leve.
Osakidetza cesa y denuncia por falsear la titulación a su responsable de Seguridad
El presunto defraudador, en el cargo desde 2023, había presentado en su día un título universitario para acceder al puesto, que ha resultado ser falso tal y como él mismo ha reconocido ahora.
El Gobierno Vasco augura que casi la mitad de medidas del Pacto de Salud estarán implantadas en 2026
El Departamento que dirige Alberto Martínez ha subrayado que tras la aprobación, hace seis meses, de las 24 líneas estratégicas este próximo año será clave para desarrollarlas.
Estas han sido las principales noticias del año en el ámbito social
Las calles de Euskal Herria se han llenado este año de compromiso y solidaridad a favor de Palestina. Las protestas de la Vuelta, la huelga de octubre y las imágenes del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina han dado la vuelta al mundo. La violencia machista y la gripe también han sido temas destacados.