Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 30 de diciembre de 2025:

- Duelo en Irun por el accidente de montaña en Panticosa: Tres personas, entre ellas un hombre de Irun de 48 años y dos aragoneses, han fallecido en un alud registrado en la cara oeste del pico Tablato, en la zona de los Baños de Panticosa (Huesca). El alud ha sorprendido a un grupo de seis esquiadores de montaña. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que, además de las tres víctimas mortales, una cuarta persona ha resultado herida. Se trata de una mujer de 29 años de Ordizia (Gipuzkoa) que presenta un cuadro de hipotermia leve. Ha sido trasladada al hospital de San Jorge de Huesca.

- Ley de medidas urgentes sobre vivienda, en vigor: La nueva ley vasca en materia de vivienda, suelo y urbanismo aprobada el pasado 11 de diciembre en el Parlamento Vasco entrará en vigor este martes después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Esta norma tiene como objetivo intervenir en el sector para movilizar suelos que facilite la promoción de viviendas, tanto libres como protegidas, especialmente para el alquiler, acelerar y aligerar los procedimientos administrativos y acotar la proliferación de los pisos de uso turístico.

- Discurso de fin de año de María Chivite: La presidenta navarra realizará el habitual discurso de fin de año en el que repasará la actualidad política navarra.