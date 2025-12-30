PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Duelo en Irun por el accidente de montaña de Panticosa, Ley de medidas urgentes sobre vivienda y discurso de fin de año de Chivite

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
PANTICOSA (HUESCA), 29/12/2025.- Operativo de búsqueda y rescate de los tres esquiadores, dos hombres y una mujer, que han fallecido este lunes, y otra mujer ha resultado herida, tras ser arrollados por un alud cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, junto a otros dos montañeros que resultaron ilesos. EFE/Javier Blasco
Accidente en Panticosa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Irunen dolua, etxebizitzari buruzko premiazko neurrien legea eta Chiviteren urte amaierako hitzaldia
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 30 de diciembre de 2025:

- Duelo en Irun por el accidente de montaña en Panticosa: Tres personas, entre ellas un hombre de Irun de 48 años y dos aragoneses, han fallecido en un alud registrado en la cara oeste del pico Tablato, en la zona de los Baños de Panticosa (Huesca). El alud ha sorprendido a un grupo de seis esquiadores de montaña. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que, además de las tres víctimas mortales, una cuarta persona ha resultado herida. Se trata de una mujer de 29 años de Ordizia (Gipuzkoa) que presenta un cuadro de hipotermia leve. Ha sido trasladada al hospital de San Jorge de Huesca.

- Ley de medidas urgentes sobre vivienda, en vigor: La nueva ley vasca en materia de vivienda, suelo y urbanismo aprobada el pasado 11 de diciembre en el Parlamento Vasco entrará en vigor este martes después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Esta norma tiene como objetivo intervenir en el sector para movilizar suelos que facilite la promoción de viviendas, tanto libres como protegidas, especialmente para el alquiler, acelerar y aligerar los procedimientos administrativos y acotar la proliferación de los pisos de uso turístico.

- Discurso de fin de año de María Chivite: La presidenta navarra realizará el habitual discurso de fin de año en el que repasará la actualidad política navarra. 

Avalanchas de nieve Accidentes de montaña Aragón Irún Vivienda María Chivite Sociedad

Te puede interesar

Panticosa mendia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".

El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña.  ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.

Cargar más
Publicidad
X