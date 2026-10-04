Bizkaia, y en especial su capital Bilbao, han amanecido este domingo centradas en las labores de limpieza y tratando de cuantificar los destrozos de la tromba de agua del sábado. Los vecinos del Casco Viejo han mostrado su enfado ya que achacan al mal estado de las alcantarillas lo sucedido. Desde el Ayuntamiento, se atribuyen las inundaciones a la gran cantidad de lluvia caída.

Las fuertes lluvias registradas provocaron ayer inundaciones en el Casco Viejo y la Gran Vía de Bilbao, mientras que en Leioa fue necesario cortar al tráfico los túneles de La Avanzada por la acumulación de agua. Las precipitaciones generaron además, problemas de circulación en distintos puntos de Bizkaia.

Bilbao ha cifrado en 200 los incidentes causados por la tromba de agua de la tarde-noche de ayer. Este domingo se movilizan servicios extras para recogida de muebles y enseres dañados que los comerciantes han sacado a la calles, según han informado fuentes municipales.