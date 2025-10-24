“Los domingos” y “Decorado” llegan a los cines

Después de ser estrenadas con éxito respectivamente en los festivales de San Sebastián y Sitges, “Los domingos”, tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azua, y “Decorado”, largometraje de la productora bilbaína Uniko, llegan este viernes a las salas de cine de Hegoalde.

“Los domingos” llega a su cita con el público con el aval de la Concha de Oro, premio a la mejor película, cosechada en la pasada edición del Zinemaldia.

Los domingos cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que manifiesta sorprendentemente que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y suponiendo una prueba de fuego para todos.