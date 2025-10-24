Guardar
“Los domingos” y “Decorado” llegan a los cines

La ganadora de la Concha de Oro y el largometraje de animación se podrán ver desde hoy en las salas comerciales de cine.
"Los domingos" filmeko fotograma bat, Blanca Soroa protagonista
"Los domingos". Foto: David Herranz.

Después de ser estrenadas con éxito respectivamente en los festivales de San Sebastián y Sitges, “Los domingos”, tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azua, y “Decorado”, largometraje de la productora bilbaína Uniko, llegan este viernes a las salas de cine de Hegoalde.

“Los domingos” llega a su cita con el público con el aval de la Concha de Oro, premio a la mejor película, cosechada en la pasada edición del Zinemaldia.

Los domingos cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que manifiesta sorprendentemente que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y suponiendo una prueba de fuego para todos.

También se podrá ver a partir de este viernes Decorado, del cineasta gallego Alberto Vázquez (Unicorn Wars, Psiconautas…). Se trata de un largometraje inspirado en el cortometraje del mismo título galardonado con el Goya de mejor cortometraje de animación en 2016.

La película, “una fábula existencialista con humor satírico”, habla sobre el deterioro de una relación y cómo esto afecta al mundo que los rodea.

“Decorado”, en la que participa EITB, se podrá ver en algunos cines (Ballonti en Portugalete, Florida y Gorbeia en Vitoria-Gasteiz, Max Center en Barakaldo y Golem Alhóndiga en Bilbao) en su versión en euskera, con subtítulos en castellano. 

