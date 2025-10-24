ESTREINAK

"Los domingos" eta "Decorado" zinema-aretoetara iritsi dira

Urrezko Maskorraren irabazlea eta animaziozko film luzea gaurtik aurrera egongo dira ikusgai Hegoaldeko zinema-aretoetan.

"Los domingos" filmeko fotograma bat, Blanca Soroa protagonista

"Los domingos". Argazkia: David Herranz.

Azken eguneratzea

Donostiako eta Sitgeseko zinemaldietan arrakastaz estreinatu ostean, "Los domingos", Alauda Ruiz de Azuaren hirugarren film luzea, eta "Decorado", Uniko Bilboko ekoiztetxearen film luzea, Hegoaldeko zinema-aretoetara iritsiko dira ostiral honetan, urriak 24.

"Los domingos" Urrezko Maskorra, Donostiako Zinemaldiko film onenaren saria, lortu izanak ematen dion bermearekin iritsiko da publikoarekiko hitzordura.

Ainararen istorioa kontatzen du lanak. 17 urteko neskato idealista eta aparta da Ainara; ezustean, Jainkoarengandik gero eta hurbilago sentitzen dela adieraziko du, eta klausurako moja sartzea aztertzen ari dela. Albisteak ustekabean harrapatuko du familia osoa, eta proba erabakigarri bati egin beharko diote aurre senideek.

Alberto Vázquez (Unicorn WarsPsiconautas...) galiziar zinemagilearen "Decorado" filma ere ostiral honetatik aurrera ikusi ahal izango da. 2016an animaziozko film labur onenaren Goya saria jaso zuen izenburu bereko film laburrean inspiratutako film luzea da.

Arnold sagua askatasunaren bila abiatuko da, ihesi, eguneroko paranoiak xaxatuta.

"Decorado" lanak EITBren parte-hartzea du, eta zinema batzuetan (Portugaleteko Ballontin, Gasteizko Floridan eta Gorbeian, Barakaldoko Max Centerren eta Bilboko Golem Alhóndigan) euskarazko bertsioan ere ikusi ahalko, gaztelaniaz ez ezik, gaztelaniazko azpitituluekin.

