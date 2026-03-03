Vitoria-Gasteiz no olvida la represión del 3 de Marzo medio siglo después
Cuando Lluís Llach compuso Campanades a morts, durante la noche del 3 de Marzo de 1976, aún no estaba claro el alcance de la matanza, aunque ya se intuía que no se trataba de un episodio represivo más protagonizado por el decadente régimen franquista. Medio siglo después, las cicatrices de aquel traumático suceso perduran en la memoria colectiva, y Vitoria-Gasteiz continúa recordando a las víctimas de la matanza.
En el momento en que Llach escribió su icónica canción sobre la masacre del 3 de Marzo, las víctimas mortales eran aún tres: “Los tres hijos que han perdido las tres campanas negras”. Las víctimas mortales terminaron siendo cinco, y los heridos más de un centenar, la mitad de ellos por las balas de la Policía.
La represión en la iglesia
Aquel 3 de Marzo de 1976 era una jornada señalada para el movimiento obrero de la ciudad, que desde finales del año anterior había mostrado su fortaleza y su capacidad de movilización. Se trataba de la tercera jornada de huelga convocada en la ciudad. Apenas 100 días después de la muerte del dictador, el régimen se empeñó en reprimir aquella movilización con la mayor dureza.
Después de una mañana marcada por la represión, la Policía franquista puso en su punto de mira la asamblea de trabajadores que se iba a celebrar en la Iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga. Había unas 4.000 personas en el interior, y otras tantas en el exterior.
Las grabaciones de la emisora policial son elocuentes de lo que se vivió una vez que la Policía decidió intervenir. Los mandos de las Fuerzas de Orden Público (FOP) ordenaron emplearse con dureza contra los trabajadores, empleando “armas” y ordenando gasear la iglesia.
Como consecuencia de la brutal actuación policial, fallecieron cinco personas en total: Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32; y Bienvenido Pereda Moral, de 30. En los días posteriores al 3-M murieron como consecuencia de la respuesta policial otras tres personas.
Actos institucionales y manifestaciones
Este martes, con motivo de este 50 aniversario de la masacre, tendrán lugar diferentes actos dirigidos a recordar aquel episodio y honrar la memoria de sus víctimas.
Desde la mañana tendrán lugar ante el monolito del 3 de Marzo, en Zaramaga, homenajes y ofrendas de distintos grupos políticos, sindicatos y entidades sociales.
Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, momento en el que se celebró la asamblea, tendrán lugar varias marchas y movilizaciones. Asimismo, a las 19.00 horas tendrá lugar un acto homenaje a las víctimas del 3-M en el Palacio Europa.
La matanza del 3 de Marzo llegó a 'The New York Times'
El periódico neoyorquino, que en 1937 contó al mundo el bombardeo de Gernika, informó de la matanza de trabajadores en Vitoria-Gasteiz con una crónica de Henry Giniger.
Las 12 horas que desgarraron Vitoria-Gasteiz
El régimen reprimió de manera brutal las protestas del movimiento obrero y dejó un balance represivo brutal. Esta es la cronología de las 12 horas que cambiaron Vitoria-Gasteiz.
La ciudad de "curas y militares" que implosionó con el 3-M
Vitoria-Gasteiz era una ciudad nueva en marzo de 1976. En 20 años había triplicado su población y el movimiento obrero había cogido fuerza. El régimen se empeñó en reprimir aquella pulsión de cambio político y social.
