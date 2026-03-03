Sarraskiaren 50. urteurrena

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mende erdia igarota ere, Martxoaren 3ko biktimak gogoan

Polizia frankistak gogor jo zuen langile-mugimenduaren aurka 1976ko martxoaren 3an. Gaur, Gasteizek gogoan izango ditu hildako bost langileak eta zauritutako ehun lagunak.

VITORIA, 01/03/2026.- El próximo 3 de marzo se cumplen cincuenta años de la masacre de Vitoria y todas las denuncias interpuestas para depurar responsabilidades y procesar penalmente a los inductores de las cargas policiales que se sucedieron ese día han fracasado, aunque las víctimas sí han logrado tras años de lucha ser reconocidas como tales por parte de las instituciones. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Martxoaren 3ko biktimen oroimenez Zaramagan egindako mural baten irudia. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Lluis Llachek Campanades a morts idatzi zuenean, 1976ko martxoaren 3ko gauean, artean ez zegoen argi sarraskiaren tamaina, baina argi zegoen ez zela erregimen frankistak egindako beste gertakari errepresibo bat. Mende erdi geroago, gertaera lazgarri honek iltzatuta jarraitzen du oroimen kolektiboan, eta Gasteizko herriak sarraskiaren biktimak ditu gogoan.

Abeslari katalanak Martxoaren 3aren inguruko bere abesti ikonikoa idatzi zuenean artean hiru ziren hildakoak:  "Hiru kanpai beltzek galdu dituzten hiru semeak". Hildakoak bost izan ziren azkenean, eta zaurituak ehundik gora; horietatik erdiak poliziaren balek zaurituak.

Errepresioa elizan

Martxoaren 3 hura egun seinalatua zen hiriko langile-mugimenduarentzat. Aurreko urtearen amaieratik indarra eta mobilizatzeko gaitasuna erakutsia zuen, eta hirugarren greba-eguna zen. Diktadorea hil eta ehun egunera, erregimenak gogor egin zuen manifestarien aurka.

Errepresioak markatutako goiz baten ondoren, polizia frankistak Zaramagako San Frantzisko Asiskoaren elizan egitekoa zen langileen batzarra jarri zuen jomugan. 4.000 pertsona inguru zeuden barruan, eta beste hainbeste kanpoan.

Poliziak kontra egitea erabaki zuen, horren lekuko dira polizia-irratiaren grabazioak. Ordena Publikoaren Indarren buruzagiek langileen aurka gogor jotzeko agindu zuten, "armak" erabiliz eta eliza gaseztatzeko aginduz.

Poliziaren ekintza bortitzaren ondorioz, bost pertsona hil ziren: Pedro Maria Martinez Ocio, 27 urtekoa; Francisco Aznar Clemente, 17 urtekoa; Romualdo Barroso Chaparro, 19 urtekoa; Jose Castillo Garcia, 32 urtekoa; eta Bienvenido Pereda Moral, 30 urtekoa. Martxoaren 3aren ondorengo egunetan, beste hiru pertsona hil ziren poliziaren erantzunaren ondorioz.

Ekitaldi instituzionalak eta manifestazioak

Gaur, sarraskiaren 50. urteurrena dela eta, hainbat ekitaldi egingo dira gertaera gogoratzeko eta biktimen oroimenez.

Goizetik hasita, martxoaren 3ko monolitoaren aurrean, Zaramagan, hainbat talde politiko, sindikatu eta gizarte erakunderen omenaldiak eta eskaintzak izango dira.

Arratsaldean, 17:00etatik aurrera, hainbat mobilizazio egingo dira. Halaber, arratsaldeko 19:00etan M-3ko biktimen omenezko ekitaldi bat egingo da Europa Jauregian.

EHUren Arabako campusa hustu dute, ke-poteak jaurti ostean

Zure interesekoa izan daiteke

VITORIA, 02/03/2026.- Alumnos tras ser desalojados este lunes del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria por los servicios de emergencia tras el lanzamiento en su interior de botes de humo, se han visto afectados cinco edificios del campus de la EHU. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EHUko errektoretza taldeak "onartezintzat" jo du Arabako campusean ke poteak jaurti izana

Martxoaren 3ko sarraskiaren urteurrenaren bezperan, ikasle talde batek ke poteak jarri ditu Arabako campuseko lau fakultatetan, eta, ondorioz, protokoloa aktibatu dute eta ikasgelak hustu behar izan dituzte. Errektoretzak ohar bidez esan du ikasleen "aldarrikapenerako eta protestarako eskubidea" babesten duela, baina ez dituela onartuko "pertsonen segurtasunaren, bizikidetzaren eta gainerako unibertsitate-komunitatearen hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen aurkako metodoak". 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Juan Mari Aburto: “Bilboko turismo tasa nekez sartuko da indarrean aurten”

Bilboko alkateak onartu du 2026an aktibatu nahiko lukeela tasa turistikoa, horrek izango lukeen eragin ekonomikoagatik, baina ohartarazi du epe administratiboek zaildu egiten dutela. Ordenantza, ziurrenik, datorren urterako onartuko da. Aburtok gogorarazi du turismoa tokiko ekonomiaren % 8 dela, eta diru-bilketak bilbotarren bizi-kalitatea hobetzeko eta hiriko garapena eta enplegua indartzeko balioko duela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X