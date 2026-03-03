Mende erdia igarota ere, Martxoaren 3ko biktimak gogoan
Polizia frankistak gogor jo zuen langile-mugimenduaren aurka 1976ko martxoaren 3an. Gaur, Gasteizek gogoan izango ditu hildako bost langileak eta zauritutako ehun lagunak.
Lluis Llachek Campanades a morts idatzi zuenean, 1976ko martxoaren 3ko gauean, artean ez zegoen argi sarraskiaren tamaina, baina argi zegoen ez zela erregimen frankistak egindako beste gertakari errepresibo bat. Mende erdi geroago, gertaera lazgarri honek iltzatuta jarraitzen du oroimen kolektiboan, eta Gasteizko herriak sarraskiaren biktimak ditu gogoan.
Abeslari katalanak Martxoaren 3aren inguruko bere abesti ikonikoa idatzi zuenean artean hiru ziren hildakoak: "Hiru kanpai beltzek galdu dituzten hiru semeak". Hildakoak bost izan ziren azkenean, eta zaurituak ehundik gora; horietatik erdiak poliziaren balek zaurituak.
Errepresioa elizan
Martxoaren 3 hura egun seinalatua zen hiriko langile-mugimenduarentzat. Aurreko urtearen amaieratik indarra eta mobilizatzeko gaitasuna erakutsia zuen, eta hirugarren greba-eguna zen. Diktadorea hil eta ehun egunera, erregimenak gogor egin zuen manifestarien aurka.
Errepresioak markatutako goiz baten ondoren, polizia frankistak Zaramagako San Frantzisko Asiskoaren elizan egitekoa zen langileen batzarra jarri zuen jomugan. 4.000 pertsona inguru zeuden barruan, eta beste hainbeste kanpoan.
Poliziak kontra egitea erabaki zuen, horren lekuko dira polizia-irratiaren grabazioak. Ordena Publikoaren Indarren buruzagiek langileen aurka gogor jotzeko agindu zuten, "armak" erabiliz eta eliza gaseztatzeko aginduz.
Poliziaren ekintza bortitzaren ondorioz, bost pertsona hil ziren: Pedro Maria Martinez Ocio, 27 urtekoa; Francisco Aznar Clemente, 17 urtekoa; Romualdo Barroso Chaparro, 19 urtekoa; Jose Castillo Garcia, 32 urtekoa; eta Bienvenido Pereda Moral, 30 urtekoa. Martxoaren 3aren ondorengo egunetan, beste hiru pertsona hil ziren poliziaren erantzunaren ondorioz.
Ekitaldi instituzionalak eta manifestazioak
Gaur, sarraskiaren 50. urteurrena dela eta, hainbat ekitaldi egingo dira gertaera gogoratzeko eta biktimen oroimenez.
Goizetik hasita, martxoaren 3ko monolitoaren aurrean, Zaramagan, hainbat talde politiko, sindikatu eta gizarte erakunderen omenaldiak eta eskaintzak izango dira.
Arratsaldean, 17:00etatik aurrera, hainbat mobilizazio egingo dira. Halaber, arratsaldeko 19:00etan M-3ko biktimen omenezko ekitaldi bat egingo da Europa Jauregian.
