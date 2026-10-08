Será noticia: muerte de Maricarmen, huelga general el 11 de noviembre y vuelve ‘Vaya Semanita’

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 8 de octubre de 2026:

- Muerte de Maricarmen: La muerte de Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda, ha provocado una cadena de reacciones políticas, y la Puerta del Sol ha mostrado su indignación.

- Huelga general del 11 de noviembre: La mayoría sindical vasca se ha sumado a la convocatoria a nivel estatal para reclamar medidas por el derecho a la vivienda.

- Vuelve ‘ Vaya Semanita’: En estos tiempos tan convulsos existen certezas que nos transmiten calma y seguridad: saber que el sol sale cada mañana, por ejemplo. Y, si hay algo que reconforta, es saber que con la llegada del nuevo curso llega también "Vaya Semanita", puntual a su cita.