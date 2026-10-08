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Será noticia: muerte de Maricarmen, huelga general el 11 de noviembre y vuelve ‘Vaya Semanita’

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MADRID, 26/09/2026.-Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.-EFE/ Javier Lizón
Protesta por el desahucio de Maricarmen. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Maricarmenen heriotza, azaroaren 11ko greba orokorra eta "Vaya Semanita"ren itzulera

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 8 de octubre de 2026:

- Muerte de Maricarmen: La muerte de Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda, ha provocado una cadena de reacciones políticas, y la Puerta del Sol ha mostrado su indignación.

- Huelga general del 11 de noviembre: La mayoría sindical vasca se ha sumado a la convocatoria a nivel estatal para reclamar medidas por el derecho a la vivienda.

- Vuelve ‘ Vaya Semanita’: En estos tiempos tan convulsos existen certezas que nos transmiten calma y seguridad: saber que el sol sale cada mañana, por ejemplo. Y, si hay algo que reconforta, es saber que con la llegada del nuevo curso llega también "Vaya Semanita", puntual a su cita.

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