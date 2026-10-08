Albiste izango dira: Maricarmenen heriotza, azaroaren 11ko greba orokorra eta "Vaya Semanita"ren itzulera
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Maricarmenen heriotza: Maricarmen, etxebizitza eskubidearen aldeko borrokaren sinboloa, hil izanak erreakzio politikoen katea eragin du, eta Puerta del Solek bere haserrea erakutsi du.
- Azaroaren 11ko greba orokorra: Euskal gehiengo sindikalak bat egin du estatu mailako deialdiarekin, etxebizitza eskubidearen aldeko neurriak eskatzeko.
- "Vaya Semanita"ren itzulera: Garai nahasi hauetan, bada lasaitasuna eta segurtasuna transmititzen duten ziurtasunik: eguzkia goizero irteten dela jakitea, adibidez. Eta, bada zerbait benetan gu suspertzeko gaitasuna duena: ikasturte berria iristearekin batera "Vaya Semanita"ren denboraldi berria ere badatorrela jakitea.