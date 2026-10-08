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Albiste izango dira: Maricarmenen heriotza, azaroaren 11ko greba orokorra eta "Vaya Semanita"ren itzulera

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
MADRID, 26/09/2026.-Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.-EFE/ Javier Lizón

Protesta Maricarmenen etxegabetzeagatik. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Maricarmenen heriotza: Maricarmen, etxebizitza eskubidearen aldeko borrokaren sinboloa, hil izanak erreakzio politikoen katea eragin du, eta Puerta del Solek bere haserrea erakutsi du.

- Azaroaren 11ko greba orokorra: Euskal gehiengo sindikalak bat egin du estatu mailako deialdiarekin, etxebizitza eskubidearen aldeko neurriak eskatzeko.

- "Vaya Semanita"ren itzulera: Garai nahasi hauetan, bada lasaitasuna eta segurtasuna transmititzen duten ziurtasunik: eguzkia goizero irteten dela jakitea, adibidez. Eta, bada zerbait benetan gu suspertzeko gaitasuna duena: ikasturte berria iristearekin batera "Vaya Semanita"ren denboraldi berria ere badatorrela jakitea.

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