Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, euren haserrea adierazteko
Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, eurek ganberara eramandako Herri Ekimen Legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 140.000 sinaduren babesa zuen, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Etxebizitzen salerosketa moteldu da Euskadin, uztailean % 12,3 igo da eta
2024ko uztailean, etxebizitzen salerosketa-kopuruak % 29,2 egin zuen gora. Bestalde, hipoteken sinadurek goranzko joerari eutsi diote, % 25,7ko igoera izan zuten.
Petronorreko langileek greba mugagabea hasiko dute, aldagela berriak "ezkutuko lanaldia luzatzea" dakarrelako
Langileek batzarrean hartu dute erabakia. Petronorren zuzendaritzak "neurriz kanpokotzat" jo du greba. Ostegun honetako 18:00etan abiatuko dute lanuztea.
Eusko Legebiltzarrak ez du onartu gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea tramitera eramatea
EAJk, PSE-EEk eta Voxek kontra bozkatu dute, PP abstenitu egin da eta EH Bilduk eta Sumarrek ekimena babestu dute.
CAFi Belgikan esleitutako "mendeko kontratua", zenbakitan
Gipuzkoako enpresak Belgikako trenbideetarako bagoiak egiteko kontratu publiko bat lortu du, 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onetsi egin du BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza hobetua
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak azaldu duenez, eskaintza onartzeko epea urriaren 10era arte luzatuko da, egun hori barne.
Inoizko eskaerarik handiena lortzeko bidean dago CAF: 3.000 milioiko kontratua Belgikan
Belgikako tren-konpainia nazionalak uste du ezin dituela erabakiak hartu lehiakideek tokiko enpleguan duten eragina bezalako faktoreak kontuan hartuta, eta, horregatik, bere erabakiari eutsi dio berrikusi ondoren.
Erosketa-saskia % 2,5 garestitu da iaztik
Aukeratutako supermerkatuaren arabera, Estatuko batez besteko aurrezpena erosketa-saskian 1.132 eurokoa izan daiteke aurten, iaz baino % 11 gutxiago.
Fabrikazio aurreratuko 32 euskal enpresa EMO Hannoverren dira, azken berrikuntzak aurkezteko
Makina-erramintak zita oso garrantzitsua du egunotan Hannoverko EMO azokan. Ekonomiak bizi duen ezegonkortasun egoera honetan inoiz baino beharrezkoagoa da munduaren erakusleihoan egoteam eta merkatu berriak jorratzea. Asmo horrekin joan dira, Jaurlaritzak babestuta, EAEko 32 enpresa.
LABen ustez "udazken gorria" datorkio patronalari, EAErako LGS propioa negoziatzea onartu ezean
Igor Arroyo LABen koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, patronalak 1.500 euro gordineko langilearteko soldata ezartzeko proposamena "blokeatzen" jarraitzen badu, sindikatuak "gatazkak sortuko ditu, mahaiz mahai, diru-sarrera horien azpitik dauden sektore guztietan". Imanol Pradales lehendakariari ere dei egin dio, eta Confebaski "presioa" egiteko eskatu dio, negoziazio mahaian "eser dadin". Eusko Jaurlaritzak "horretarako baliabideak" dituela gaineratu du.