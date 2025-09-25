Vitoria-Gasteiz
Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, euren haserrea adierazteko

Manifestación de pensionistas en Vitoria Gasteiz
18:00 - 20:00
Manifestazioa Gasteizen. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, eurek ganberara eramandako Herri Ekimen Legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 140.000 sinaduren babesa zuen, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.

Pentsioak 2024 Manifestazioak Gasteiz Eusko Legebiltzarra Ekonomia

