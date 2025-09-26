Lan-gatazka
Urte erdi bete dute greban Gasteizko lorezainek, aurrerapausorik gabe eta manifestazio handi baten esperoan

Gatazkak ez du argirik ikusi, funtsean, lorezainek eskatzen dutenaren (hitzarmen propioa, soldata igoera garrantzitsuak eta la baldintza duinak) eta enpresa eta Udala ekonomikoki zein instituzionalki beren gain hartzeko prest daudenaren arteko arrakala dela eta. Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeen arteko hurbilketa lortu.

Gasteizko lorazainek urte erdi bete dute greban

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko lorazainen grebak sei hilabete bete ditu gaur, ostirala. Aldarrikapen gisa, langileek manifestazioa deitu dute arratsalderako (18:30etik aurrera), hiriko bizilagunek "borroka justu honi babesa eman diezaioten".

Hiriko parkeak, lorategiak eta gainerako berdeguneak mantentzeko Udalak azpikontratatutako Enviser enpresako langileek iragan martxoaren 26an hasi zuten greba, beren lan eta soldata baldintzak hobetzeko asmoarekin.

Harrezkero, hainbat bilera egin dituzte Lan Harremanen Kontseiluaren zerbitzuan (Preco); azkena joan den asteko ostegunean, eta horietan ez da aurrerapen garrantzitsurik izan.

Zergatik ez dago aurrerapausorik gatazkan?

Gatazkak ez du argirik ikusi, funtsean, lorezainek eskatzen dutenaren (hitzarmen propioa, soldata igoera garrantzitsuak eta la baldintza duinak) eta enpresa eta Udala ekonomikoki zein instituzionalki beren gain hartzeko prest daudenaren arteko arrakala dela eta. 

Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeen arteko hurbilketa lortu, eta Udalaren jarrera kritikatu dute beharginek, presio gutxi egiten ari dela iritzita.

Zer eskatzen dute lorezainek?

- Hitzarmen propio bat, Euskadiko bizi kostuarekin bat datozen soldata hobekuntzak eta lan baldintzak jasoko dituena.

- Soldata igoera nabarmenak.

-Arrisku plusa, lanaldian hobekuntzak, baimenak eta lizentziak. 

Zer eskaintzen du enpresak?

- Enpresak soldata igoera nahiko apalak proposatu ditu: adibidez, % 3-4koa 2025-2027 urteetarako. 

- Eskainitako hobekuntzek ez dute konpentsatzen langileek erreferentzia gisa hartutako erosteko ahalmenaren galera. 

Gatazkak aurrera egiteko oztopo nagusiak

- Eremu ekonomikoari buruzko desadostasuna

- Udalaren rola

- Ezarritako gutxieneko zerbitzuak

-Luze jotzen ari den mobilizazioa eta horrek dakarren nekea

-Etorkizunerako eginako eskaintza eta ardura mugak

-Aurrepausorik gabeko bitartekaritza

Gasteizko lorazainek manifestazioa deitu dute ostiralerako, sei hilabete greban beteko dituzten egunerako
Gasteizko lorazainek 5000 sinadura baino gehiago eman dituzte Udalaren "benetako inplikazioa" eskatzeko gatazka konpontzeko
Gasteizko lorezainek enpresaren eta Udalaren jarrera "arduragabea" kritikatu dute, grebari amaiera emateko. Ohartarazi dutenez, "ez da gatazkaren amaiera ikusten" beren lan-aldarrikapenak babesteko herritarren sinadurak biltzen ari diren bitartean.
