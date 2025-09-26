Urte erdi bete dute greban Gasteizko lorezainek, aurrerapausorik gabe eta manifestazio handi baten esperoan
Gatazkak ez du argirik ikusi, funtsean, lorezainek eskatzen dutenaren (hitzarmen propioa, soldata igoera garrantzitsuak eta la baldintza duinak) eta enpresa eta Udala ekonomikoki zein instituzionalki beren gain hartzeko prest daudenaren arteko arrakala dela eta. Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeen arteko hurbilketa lortu.
Gasteizko lorazainen grebak sei hilabete bete ditu gaur, ostirala. Aldarrikapen gisa, langileek manifestazioa deitu dute arratsalderako (18:30etik aurrera), hiriko bizilagunek "borroka justu honi babesa eman diezaioten".
Hiriko parkeak, lorategiak eta gainerako berdeguneak mantentzeko Udalak azpikontratatutako Enviser enpresako langileek iragan martxoaren 26an hasi zuten greba, beren lan eta soldata baldintzak hobetzeko asmoarekin.
Harrezkero, hainbat bilera egin dituzte Lan Harremanen Kontseiluaren zerbitzuan (Preco); azkena joan den asteko ostegunean, eta horietan ez da aurrerapen garrantzitsurik izan.
Zergatik ez dago aurrerapausorik gatazkan?
Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeen arteko hurbilketa lortu, eta Udalaren jarrera kritikatu dute beharginek, presio gutxi egiten ari dela iritzita.
Zer eskatzen dute lorezainek?
- Hitzarmen propio bat, Euskadiko bizi kostuarekin bat datozen soldata hobekuntzak eta lan baldintzak jasoko dituena.
- Soldata igoera nabarmenak.
-Arrisku plusa, lanaldian hobekuntzak, baimenak eta lizentziak.
Zer eskaintzen du enpresak?
- Enpresak soldata igoera nahiko apalak proposatu ditu: adibidez, % 3-4koa 2025-2027 urteetarako.
- Eskainitako hobekuntzek ez dute konpentsatzen langileek erreferentzia gisa hartutako erosteko ahalmenaren galera.
Gatazkak aurrera egiteko oztopo nagusiak
- Eremu ekonomikoari buruzko desadostasuna
- Udalaren rola
- Ezarritako gutxieneko zerbitzuak
-Luze jotzen ari den mobilizazioa eta horrek dakarren nekea
-Etorkizunerako eginako eskaintza eta ardura mugak
-Aurrepausorik gabeko bitartekaritza
Albiste izango dira: CAF, urte judizialaren hasiera eta Zinemaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
D’Anjou, CAFi buruz: "Ez dira gauzak nahastu behar, beraiek trenak egiten dituzte"
Ogasun eta Finantza sailburuak ez du aparteko baloraziorik egin nahi izan CAF enpresak argitaratu duen komunikatuari buruz, Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiak ez dituela "giza eskubideak urratzen" esanez. Trenak egiten dituen enpresa pribatua dela, eta gauzak argitzen uzteko eskatu du. "Beraiei utzi behar diegu erabakiak hartzen", esan du.
Palestinako lur okupatuetan duen trenbide-proiektuak nazioartearen begiradapean jarri du CAF
Uztailean aurreratu zuen txosten batean, NBEk salatzen du CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela.
CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"
Beasaingo enpresak komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, bere posizioa adierazteko.
Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, haserre daudela adierazteko
Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, ganberara eramandako herri-ekimen legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 145.000 sinadura zekartzan, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.
Etxebizitzen salerosketa moteldu da Euskadin, uztailean % 12,3 igo da eta
2024ko uztailean, etxebizitzen salerosketa-kopuruak % 29,2 egin zuen gora. Bestalde, hipoteken sinadurek goranzko joerari eutsi diote, % 25,7ko igoera izan zuten.
Petronorreko langileek greba mugagabea hasiko dute, aldagela berriak "ezkutuko lanaldia luzatzea" dakarrelako
Langileek batzarrean hartu dute erabakia. Petronorren zuzendaritzak "neurriz kanpokotzat" jo du greba. Ostegun honetako 18:00etan abiatuko dute lanuztea.
Eusko Legebiltzarrak ez du onartu gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea tramitera eramatea
EAJk, PSE-EEk eta Voxek kontra bozkatu dute, PP abstenitu egin da eta EH Bilduk eta Sumarrek ekimena babestu dute.
CAFi Belgikan esleitutako "mendeko kontratua", zenbakitan
Gipuzkoako enpresak Belgikako trenen bagoiak egiteko kontratu publiko bat lortu du, 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa.