Osakidetzak espezialistak ez diren psikologoak kontratatzeak legea urratzen duela salatu dute euskal psikologo klinikoek
Diotenez, Osakidetzan osasun mentaleko baliabideak zabaltzeko beharra "agerikoa da", baina "ezin da edozein modutan egin".
Psikologia Klinikoaren Euskal Elkarteak salatu duenez, Osakidetzak iragarritako psikologo ez-espezialisten kontratazioak ez du legea betetzen, profesional horiei titulu ofiziala izatea eskatzen diena
Ohar batean, kolektibo horrek gogorarazi du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak proiektu pilotu bat iragarri duela, lehen mailako arretako osasun-zentroetan espezialistak ez diren psikologoak sartzea barne hartzen duena.
Ekimen horren aurrean, Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren arabera, lehen mailako arretan zein arreta espezializatuan aritzen diren psikologoek "Psikologia Klinikoko Psikologo Espezialistaren titulu ofiziala izan behar dute".
Adierazi duenez, Errioxako Osasun Zerbitzua "demandatu eta kondenatu egin zuten" 2024ko urtarrilean, "arrazoi beragatik, lehen mailako arretako psikologoei eskatutako titulazioari buruzko Legea ez betetzeagatik", Espainiako Psikologia Klinikoko Elkartearen (SPEC) aldeko epaian.
Psikologia Klinikoaren Euskal Elkarteak zehaztu duenez, aste honetan Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak iragarri du 13 psikologo sartuko direla Lehen Mailako Arretako osasun-zentroetan, "pertsonen ongizate emozionalean laguntzeko eta osasun mentaleko nahasmendu larriagoak prebenitzen saiatzeko".
Gizarte honentzat, Osakidetzan osasun mentaleko baliabideak zabaltzeko beharra "agerikoa da", baina uste du "hedapen hori ezin dela edozein modutan egin".
"Iragarri den bezala, espezialistak ez diren psikologoak kontratatuko dira, legea bete gabe. Egungo legediaren arabera (33/2011 Legea, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa), Osasun Sistema Nazionalean lan egiten duten psikologoek Psikologia Klinikoko Psikologo Espezialistaren titulu ofiziala izan behar dute", berretsi du.
Zehaztu duenez, Osasun Prestakuntza Espezializatuko lau urte sistema publikoan (BEP, BAMEren baliokidea) egin dituzten profesionalak dira. Azpimarratu duenez, "kontrastean", Osakidetzak unibertsitateko graduatuak sartzea proposatzen du, "unibertsitateko master bat (Osasun Psikologia Orokorreko masterra) egin izanaren baldintza bakarrarekin," emozio-kudeatzaile, psikologo komunitario edo ongizate emozionaleko teknikari gisa".
