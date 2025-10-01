Etxebizitza
Alokairuen indizeak 500 euro baino gehiago jaitsi ditu Donostian eskainitako prezioak

Gipuzkoako herri tentsionatuetan, azken bost urteetan alokatuta egon ez diren edo lehen aldiz merkaturatu diren edukitzaile handien eta pisuen kontratu berriei bakarrik aplikatu beharko zaie prezio-tarte berria.

Donostia etxebizitzak
Donostiako etxebizitza batzuen artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako alokairuaren erreferentziazko prezioen indizeak edukitzaile handien etxebizitzen errenten eta kontratu berrien prezioak mugatzea ahalbidetzen du, eta une honetan Donostian eskaintzen diren alokairuen prezioak nabarmen jaisten ditu, 500 eurotik gora.

Esate baterako, Amara auzoko etxebizitza bat egoera ezin hobean dago, eta higiezinen atari batean eskaintzen da hilean 1.500 euroren truke. Hala ere, Etxebizitza Ministerioaren webgunean egindako simulazioak alokairu horretarako tartea 790 euro eta 1.095 euro artean finkatzen du, etxebizitzaren azalerari, altuerari, energia-eraginkortasunari edo kontserbazio-egoerari buruzko informazioa bete ondoren.

Indize horrek alokairuen prezioa Gipuzkoako hiriburuko higiezinen hainbat ataritan une honetan eskainitakoa baino nabarmen txikiagoa dela ezartzen du. Izan ere, Donostian ia ez dago egonaldi luzeko alokairu-eskaintzarik, eta eskaintzen diren etxebizitza apurrek hileko errenta 1.200 eurotik gorakoa dute.

Hala ere, kontuan izan behar da prezioen tarte berria Gipuzkoako herri tensionatuetan azken bost urteetan alokatuta egon ez diren edo lehen aldiz merkaturatu diren edukitzaile handien eta pisuen kontratu berrietarako bakarrik aplikatu beharko dela.

Donostiaren kasuan, adibidez, indize horrek alokairuen % 10 topatzea ahalbidetuko du, Eneko Goia hiriko alkateak atzo aurreratu zuenez.

Horrela, prezioen indizeak eragina izango du Gipuzkoako gainerako udalerri tentsionatuetan ere, hala nola Errenterian, Lasarte-Orian, Zumaian eta Irunen.

